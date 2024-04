Alberto Salerno, chi è il marito di Mara Maionchi/ “Mi ha tradito, ma ho perdonato e lo risposerei”

Chi è Alberto Salerno, il marito di Mara Maionchi

Non solo il marito di Mara Maionchi. Alberto Salerno è anche un paroliere e produttore discografico che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana. Il suo nome, come autore, è associato da sempre al grande successo “Io vagabondo” dei Nomadi. Classe 1949, Alberto Salerno è un figlio d’arte essendo il papà Nisa autore di brani senza tempo della musica italiana come “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti. Anche il figlio Alberto Salerno ha proseguito nel campo artistico diventato autore e paroliere di tantissimi successi della musica italiana. Qualche esempio? Pensiamo a “Donne” di Zucchero oppure “Terra Promessa” di Eros Ramazzotti fino a “Io nascerò” di Loretta Goggi e tanti altri. Il paroliere è noto al grande pubblico anche per essere il compagno di vita e marito di Mara Maionchi, la produttrice discografica e personaggio televisivo. Diventata celebre, televisivamente parlando, grazie al ruolo di giudice di X Factor, la Maionchi è legata a Salerno da più di 50 anni e dal loro amore sono nate due splendide figlie: Giulia, nata nel 1977, e Camilla, nel 1981.

Ma come si sono conosciuti Mara Maionchi e Alberto Salerno? A rivelarlo è stata proprio la produttrice discografica: “quando sono passata alla Ricordi ha cominciato a girarmi intorno”. In realtà la Maionchi all’epoca aveva da poco terminato una storia importante e stava pensando alla sua vita professionale. Tutto cambia una sera quando riceve un invito a cena da Alberto Salerno.

Alberto Salerno e il tradimento a Mara Maionchi

L’invito a cena di Alberto Salerno a Mara Maionchi cambia tutte le carte in tavola. “Ci vado perché è simpatico, divertente, bello, ma soprattutto perché non ho un vero motivo per dire di no” – racconta la Maionchi che riceve una corte serrata dal paroliere. Alla fine l’uomo le fa la proposta di matrimonio che la Maionchi accetta. Da allora non si sono più lasciati anche se la loro relazione ha vissuto un momento di crisi quando il paroliere l’ha tradita. A confessarlo è stata proprio la Maionchi durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin diversi anni.

“Ho scoperto che mio marito ha avuto una debolezza” – ha detto la Maionchi che ha deciso di perdonare il tradimento per i figli e perchè quando si è innamorati è possibile perdonare. Non solo, la produttrice discografica ha anche ammesso di essere in parte colpevole della sviata del marito: “ho perdonato e non mi sono mai vendicata, anzi gli voglio più bene oggi che un tempo. Lo risposerei”.











