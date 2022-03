Alberto Salerno, chi è il marito Mara Maionchi/ Matrimonio felice ma con tradimento

Chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi

Alberto Salerno è il marito della famosa produttrice Mara Maionchi. Anche lui, come la moglie, lavora nel mondo della musica ed è stato autore di successi importantissimi nel panorama della canzone italiana. Ha infatti realizzato i testi di brani molto popolari come Terra promessa di Eros Ramazzotti, Io vagabondo dei Nomadi, Bella da morire degli Homo Sapiens, Io nascerò di Loretta Goggi, Donne di Zucchero e ancora Lei verrà di Mango, artista con cui ha poi collaborato con una certa continuità. Il marito di Mara Maionchi, in veste di produttore, ha inoltre scoperto diversi artisti in rampa di lancio, come Alberto Fortis e Tiziano Ferro, per il quale ha prodotto i primi tre album: Rosso relativo, 111 e Nessuno è solo.

Alberto Salerno, il matrimonio felice con Mara Maionchi nonostante il tradimento

Per quanto riguarda il matrimonio con Mara Maionchi è stato e continua ad essere felice, nonostante un tradimento che la conduttrice avrebbe subito dopo la nascita delle due figlie Camilla e Giulia. “Delle corne non ricordo nemmeno più quando ne ho parlato”, ha raccontato la Maionchi in una recente intervista. “Volevo solo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione. Non è stato grave. Cosa vuole che sia un corno? Un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.

