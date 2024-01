Alberto Salerno chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi/ “Non mi riconosco nella musica attuale”

Alberto Salerno, chi è il paroliere legato sentimentalmente a Mara Maionchi

Alberto Salerno è un noto paroliere italiano capace di firmare alcuni brani italiani iconici. Classe 1949, Alberto Salerno fin da bambino si è appassionato alla musica, la stessa che lo ha reso un celebre paroliere e autore di tanti brani che risuonano ancora oggi. Impossibile non citare tra le tante Terra Promessa di Eros Ramazzotti, Io nascerò di Loretta Goggi, Donne di Zucchero, Io vagabondo dei Nomadi. Nato e cresciuto a pane e musica grazie al papà Nisa, autore di brani degli anni Cinquanta che a sua volta ha realizzato testi famosissimi come Un ragazzo di strada, Non ho l’età, Tu vuò fa l’americano. E’ proprio grazie al papà che Alberto Salerno intraprese il percorso che lo portò alla notorietà.

Alessandro Gassmann/ "Da 40 anni pago le tasse a scrocconi e ladri", l'attacco durissimo

Una delle tappe più importanti della vita di Alberto Salerno è senza dubbi l’incontro con Mara Maionchi, che ha rappresentato per il paroliere una svolta sotto ogni punto di vista. Non solo i due si sono sposati ma insieme hanno fondato la casa discografia Non ho l’età ed è stato proprio grazie a tale progetto che hanno scoperto e lanciato svariati talenti nel mondo della musica. Riguardo alla musica odierna, Alberto Salerno ha confessato in una intervista a Notizie.it: “Non mi riconosco molto nella discografia attuale. L’ultimo Sanremo, a parte Tananai e qualche eccezione, ho trovato tutto troppo lontano dal mio mondo, dalla mia musica. Ho smesso di scrivere ma potrei riprendere”.

Massimiliano Varrese attaccato dal pubblico al Grande Fratello 2023/ "Regalategli una squalifica"

Alberto Salerno e il tradimento di Mara Maionchi, poi il perdono

Mara Maionchi e Alberto Salerno vantano una famiglia meravigliosa basata sui valori e l’amore ancora prima che sulla musica. Nessuno dei due ha mai nascosto anche i problemi attraversati negli anni dalla coppia anzi, alcune volte andare avanti è stato difficilissimo e non sono mancati momenti che hanno complicato i loro piani. “Ci vuole pazienza, ragionevolezza e consapevolezza che il matrimonio è davvero – ha spiegato la Maionchi al Corriere della Sera nel corso di una vecchia intervista – Il momento più difficile è quando se ne vanno i figli, quando si resta soli, ma ce l’abbiamo fatta; io lavoro tutto il giorno, lui è un nullafacente felice”.

Chi è Beppe Carletti/ Il leader de I Nomadi: "Sono una persona libera, nessuno mi ha imposto nulla"

Alberto Salerno negli anni ha tradito Mara Maionchi, che ha raccontato così nel dettaglio l’accaduto: “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non ricordo più quando ne ho parlato, ma volevo dare una mano a chi si è trovata o si trova nella stessa situazione – ha raccontato –Non è stato grave. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui”. Dal matrimonio tra Alberto Salerno e Mara Maionchi sono nate due figlie, Camilla e Giulia, che li hanno resi nonni di tre nipotine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA