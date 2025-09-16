Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi e figlie: chi sono Giulia e Camilla, nate dal grande amore dei genitori nel 1977 e nel 1981?

Nel 1976, Mara Maionchi ha sposato Alberto Salerno, attivo nel mondo dello spettacolo come paroliere e produttore discografico, nonché figlio di Nicola Salerno. Insieme ad Alberto, Mara ha avuto due figlie, Giulia, nata nel 1977, e Camilla, del 1981. In passato Mara Maionchi e Alberto Salerno hanno dovuto affrontare una gravissima crisi. I due hanno fatto i conti con un tradimento di lui, che ha portato ad un momento di tensione nel loro matrimonio. Nonostante questo, Mara Maionchi e il marito Alberto hanno stretto i denti e superato la crisi, anche se non senza conseguenze. “Ammetto che in parte è stata anche colpa mia” ha spiegato più avanti Mara Maionchi. La notizia del tradimento è diventata presto pubblica: i due hanno deciso però di superare i gossip e le malelingue e di rimanere insieme, anche per il bene delle figlie.

Nonostante il tradimento, Mara Maionchi ha spiegato che ha deciso di perdonare il marito. E allo stesso modo Alberto ha rivelato che “mai, nemmeno per un secondo, ho pensato che esistesse una donna per la quale potessi lasciare Mara”. Dunque, i due da quel momento hanno stretto i denti e sono andati avanti, anche per il bene delle loro due figlie, Giulia e Camilla.

Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi e figlie: cosa fanno nella vita

Le figlie di Mara Maionchi, Giulia e Camilla, sono nate nel 1977 e nel 1981 e hanno reso la conduttrice nonna di tre nipoti. Cosa sappiamo delle due ragazze nate dall’amore con Alberto Salerno? Giulia, la primogenita, è un po’ più schiva e riservata: poche le informazioni sul suo conto. Camilla Salerno, invece, lavora nell’industria discografica: dopo essersi laureata alla IULM di Milano, ha deciso di seguire le orme della mamma e del papà, lavorando nel mondo della musica. Il padre, infatti, è un importante produttore discografico.