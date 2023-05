Alberto Salerno, marito Mara Maionchi/ Complicità e tradimento: “Anche colpa mia…”

Chi è Alberto Salerno?

Alberto Salerno è il marito di Mara Maionchi, che a breve, insieme a Gabriele Corsi, sarà la commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2023. Alberto Salerno è il grande amore della conduttrice; sul grande schermo siamo abituati a vedere il lato più forte e ironico della Maionchi, lati che il marito conosce bene e apprezza molto, ma lui ha fatto uscire per anni il lato più dolce della nota conduttrice e gli spettatori hanno potuto vederlo con i loro occhi, dato che Alberto è stato spesso ospite di vari programmi in cui lavorava Mara, tra cui Masterchef Italia “Vip”.

Alberto Salerno, non ha nulla da “invidiare” alla grande carriera della moglie, lui è stato ed è ancora un grande pilastro della musica italiana: ha scritto canzoni per Eros Ramazzotti, Loretta Goggi, Mango e molti altri grandissimi cantanti del panorama musicale italiano. Tra i brani scritti da Alberto Salerno ci sono grandissimi successi come: Tu vuò fa l’americano, Terra promessa e Non ho l’età; è stato grazie al loro lavoro se i due si sono incontrati e innamorati più di 50 anni fa ma la relazione tra Alberto e Mara non è sempre andata a gonfie vele.

Alberto e Mara: la storia d’amore e il tradimento

Alberto Salerno e Mara Maionchi, si sono innamorati quasi 50 anni fa e dopo il loro matrimonio sono diventati genitori di Camilla e Giulia e qualche anno fa sono anche diventati nonni. Dal matrimonio del 1976 sono successe tante cose, nonostante i due siano complici da una vita e si sostengano sempre a vicenda, il matrimonio, a detta di Mara Maionchi, non è mai facile e al Corriere della Sera l’ex giudice di X Factor aveva dichiarato: “Ci vuole pazienza, ragionevolezza e consapevolezza che il matrimonio è davvero. Il momento più difficile è quando se ne vanno i figli, quando si resta soli, ma ce l’abbiamo fatta; io lavoro tutto il giorno, lui è un nullafacente felice”.

La Maionchi in realtà ha una grande stima del marito, ma davanti ai riflettori o alla stampa, ama “prenderlo in giro”, il loro rapporto va avanti anche per questo, per l’ironia che li contraddistingue. I due attualmente sono felici ma anni fa Alberto l’aveva tradita; in merito Mara aveva raccontato: “Le corna che mi ha fatto mio marito? Non è stato grave. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.











