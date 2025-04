I genitori di Liliana Segre hanna avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. La mamma, Lucia Foligno, l’ha lasciata sola poco dopo la nascita. La donna, infatti, è morta quando Liliana non aveva neppure un anno: per questo la bambina è cresciuta con il papà, al quale era profondamente legata, e con i nonni paterni. Proprio insieme alla famiglia paterna, Liliana fu deportata ad Auschwitz, riuscendo a sopravvivere, dopo tre selezioni. Il papà, invece, morì proprio nel campo di concentramento, così come i nonni, che morirono in camera a gas lo stesso giorno in cui arrivarono.

Prima di essere fermato e arrestato e poi deportato, così come la figlia, Alberto Segre, papà di Liliana, provò in tutti i modi a salvare la sua unica figlia. La fece infatti prima nascondere in casa di amici, facendole cambiare nome, e poi provò a portarla in Svizzera, oltre confine, per salvarla. Proprio nel raggiungere Lugano, Alberto e Liliana, così come i cugini che erano con loro, vennero fermati e arrestati e poi deportati. Liliana Segre, che in quei giorni vide il papà per l’ultima volta in libertà, più avanti ha raccontato: “Mio padre era disperato, si riteneva colpevole di non essere stato capace di salvarmi”. Fortunatamente, ad Auschwitz, nonostante l’esperienza tragica e traumatica, Liliana Segre riuscì a sopravvivere. Perse però il papà, Alberto, e i suoi nonni.

Alberto Segre e Lucia Foligno, genitori di Liliana Segre: "Papà è stato un santo perdente"

Liliana Segre non ha mai nascosto che a salvarla dal campo di concentramento è stato l’amore. Il pensiero del papà Alberto Segre, che l’avrebbe protetta con la vita, dei suoi nonni e della mamma che non c’era più, l’hanno spinta a resistere. “Sono stata così tanto amata, dai nonni, da mio papà, un santo perdente. Un amore che mi serve anche adesso, che è come una pelle fantastica che ripara da tutti i mali del mondo” ha rivelato la senatrice a vita. Grazie a quell’amore ricevuto dai nonni e dai genitori di Liliana Segre, è riuscita a resistere e a combattere per la vita. Nel corso della sua esistenza, Liliana Segre ha sempre ricordato con estremo amore i genitori Alberto e Lucia. La mamma, seppur non conosciuta perché morta poco dopo, è sempre rimasta nel suo cuore.