Alberto Simone/ “Gli ostacoli i nostri maestri, disagio? Quando non segui il cuore”

Alberto Simone, grande scrittore, regista e sceneggiatore, è stato ospite nella giornata di ieri del programma di Tv2000, L’ora solare (versione estiva), condotto dalla brava Paola Saluzzi. Il 65enne messinese ha presentato il suo ultimo libro dal titolo “L’arte di volerti bene”, in cui lo stesso sottolinea quanto sia di fatto importante cercare di stare bene prima con se stessi, per fare in modo di vivere una vita serena anche con gli altri. “Non ce la faccio più, cambio? E’ un passo molto importante ed è quello il momento in cui senti che stai cominciando a volerti più bene”, esordisce così lo scrittore chiacchierando con la nota giornalista.

Ma cosa ci fa andare controcorrente? Chiede la Saluzzi al suo ospite: “Il disagio, la sofferenza – replica – ciò che noi non vogliamo provare perchè non ci va di stare male, ma quando ci troviamo in queste condizioni in cui non stiamo seguendo il destino del nostro cuore, della nostra anima, spesso succede che ci troviamo in condizioni di disagio, può essere psicologico o fisico, sono campanelli di allarme che ci dicono che bisogna cambiare qualcosa ed è lì che ci mettiamo in cammino e cerchiamo”.

ALBERTO SIMONE: “E’ FONDAMENTALE AVERE AL TUO FIANCO CHI CREDE IN TE”

Ma da un disagio può nascere un insegnamento: “Bisogna comunque dire una cosa – ci tiene a sottolineare Alberto Simone – gli ostacoli sono fondamentali in questo apprendimento, sono i nostri allenatori, maestri, attraverso gli ostacoli della vita capiamo quello che stiamo facendo positivamente o negativamente verso noi stessi”. Fondamentale è avere al nostro fianco una persona che ci voglia bene ma che soprattutto ci capisca e ci supporti nelle nostre scelte di vita: “E’ fondamentale avere a fianco qualcuno che crede in te – spiega Alberto Simone – se noi per amore rinunciassimo in modo totalmente sbagliato al nostro essere noi andremmo a compromettere anche questa cosa che è l’amore”. E ancora: “Un uomo che ama e che capisce che la felicità della persona che ha accanto è fondamentale, anche egoisticamente, perchè io voglio avere vicino una persona che sta bene per avere anche per me questa luce, questo calore, questo benessere e ti torna tutto. Se stai con una persona che non sta bene e vedi che soffre, se la ami cerchi in qualche modo di indirizzarla”.

ALBERTO SIMONE: “QUESTI TEMPI CI HANNO INSEGNATO CHE NON VI E’ CERTEZZA”

Poi Alberto Simone ha voluto precisare: “Voglio dire una cosa, molti possono dire “hai avuto coraggio, come hai fatto a lasciare il certo per l’incerto?”. Questi tempi ci stanno insegnando qualcosa, non abbiamo alcuna certezza, la nostra programmazione, l’attaccarsi a qualcosa che ci garantisca, non è detto che lo farà, a quel punto forse conviene vivere pienamente e seguire il cuore e su questo la desinenza della parola coraggio, vuol dir ‘cor’ e ‘aggio’, vuol dire agire con il cuore”. Poi lo scrittore ha aggiunto e concluso: “Ci sono molti esempi di persone che hanno attraverso cose che sembravano insostenibili e la vita riesce a trovare una forza e una capacità di esprimersi in ogni caso, quando perdi un senso è come se se ne sviluppano altri, un non vedente ha detto che quando ha perso la vista ha cominciato a vedere, è un’esperienza che non conosco ma che si può capire, ha un fondamento di verità”.



