Alberto Sironi è morto/ Dopo Camilleri, addio al regista de Il commissario Montalbano

Alberto Sironi è morto: altro lutto nel mondo dello spettacolo italiano, il regista si è spento all’età di 79 anni. Lombardo innamorato della Sicilia, Sironi è noto per aver diretto la fortunata serie televisiva Il commissario Montalbano, che ha dovuto dare addio lo scorso 17 luglio al “papà” Andrea Camilleri. E’ stato lui a dirigere le puntate del tv show Rai a partire dalla fine degli anni Novanta e fu lui a scegliere Luca Zingaretti per vestire i panni del poliziotto di Vigata: «Uno non poteva venire perché aveva litigato con la moglie e aveva un occhio nero, l’altro non ha fatto un ottimo provino, Luca invece è stato bravissimo», aveva raccontato ai microfoni di Repubblica. Ad appena un mese dalla morte di Camilleri, Il commissario Montalbano deve dire addio ad un altro dei suoi pilastri…

ALBERTO SIRONI E’ MORTO, AVEVA 79 ANNI

Formatosi alla scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, Alberto Sironi ha iniziato la collaborazione con la televisione di Stato a partire dagli anni Settanta: dopo alcune inchieste in Italia e all’estero, ha firmato sceneggiatura e regia di due telefilm tratti dalla raccolta di racconti Il centodelitti di Giorgio Scerbanenco. Dopo la fiction Il grande Fausto il film Una sola debole voce, arriva la consacrazione con Il commissario Montalbano: una serie televisiva che gli è entrata nel cuore e per la quale ha speso sempre parole al miele. «Salvo è un anarchico individualista», raccontava in una recente intervista, e di quella serie tv gli è rimasta dentro anche la Sicilia, come dicevamo: «Sono legato alle mie origini ma qui mi sento a casa, tra la gente per strada o nelle trattorie, quando incontro i contadini e le maestranze locali». Ricordiamo, infine, la regia di L’avvocato Guerrieri – Testimone inconsapevole e L’avvocato Guerrieri – Ad occhi chiusi, tratti dai libri di Gianrico Carofiglio.

