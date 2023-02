Alberto Sordi, dall’eredità alle fidanzate/ Disputa legale, nessun matrimonio e quel flirt con Soraya…

Alberto Sordi, le vicende giuridiche per contendersi l’eredità dopo la sua morte

Nelle ore in cui il cordoglio nazionale è unito per la tragica dipartita di Maurizio Costanzo, la memoria volge a tutti i più grandi della storia italiana nel mondo dello spettacolo; tra piccolo e grande schermo. Tra questi, il ruolo di Alberto Sordi è centrale: comicità, talento, drammaturgia, tutto al servizio degli spettatori che hanno potuto sognare, ridere e piangere grazie alle sue gesta nella recitazione e non solo.

Dopo una carriera gloriosa nel mondo del cinema avviata tra gli anni ’50 e ’60, Alberto Sordi ha dovuto lasciare la nostra terra nel 2003, sconvolgendo in maniera condivisa il panorama artistico italiano e milioni di appassionati. La tragicità della notizia fu però presto sporcata da alcune dispute di carattere legale che riguardavano principalmente la sua eredità contesa tra gli affetti del grande attore. La querelle giuridica fu in un certo senso alimentata dalla particolare condizione familiare di Alberto Sordi; non essendosi mai sposato e non avendo figli, partì una vera e propria “gara” a chi fosse il legittimo titolare delle ricchezze dell’iconico attore italiano.

Alberto Sordi, dal testamento per la sorella Aurelia ai rumors sul flirt con Soraya

La disputa legale per l’eredità di Alberto Sordi iniziò dal testamento di quest’ultimo; l’attore aveva lasciato tutto alla sua cara sorella Aurelia, oltre ad aver destinato una lauta somma per un importante progetto dedicato ai giovani attori: Fondazione Giovani Alberto Sordi. Dopo la morte della sorella la situazione è precipitata, con addirittura anche Arturo Artadi, autista dell’attore, a contendersi l’eredità. Dopo anni di processi e rinvii a giudizio tutti gli imputati sono stati comunque assolti e alla fine l’eredità di oltre 50 milioni è oggi affidata alla Fondazione Museo Alberto Sordi.

Le dispute legali per destinare l’eredità di Alberto Sordi – come anticipato – furono in un certo senso agevolate dall’assenza di matrimoni e figli nella vita del grande attore. Difatti, riguardo alla sua vita sentimentale dominano più i rumors e le dicerie che le reali testimonianze, che ancora oggi impegnano la curiosità degli appassionati. L’unica relazione più o meno ufficiale fu quella con Andreina Pagnani, attrice come lui e uniti per circa 9 anni. Non ufficiali ma non per questo meno chiacchierate le voci sull’amore platonico per Soraya, moglie ripudiata dell’ultimo Scià di Persia. E ancora, si è per anni parlato della possibile liaison per Silvana Mangano, moglie di Dino De Laurentiis oltre che sua collega ai tempi de La grande guerra.











