Alberto, Speranza e Nunzia dopo Temptation Island/ Lui: “Ho perso tanto” ma loro…

Alberto e Speranza: lui si pente ancora dopo Temptation Island, lei torna a sorridere

Cos’è accaduto tra Alberto Maritato, Speranza Capasso e Nunzia Taglialatela dopo l’ultimo incontro a Temptation Island 2020? Ieri, 20 ottobre, è andata in onda l’ultima puntata dello show con un confronto a tre nel quale Alberto è rimasto incastrato dalle due donne che hanno portato alla luce tutte le sue bugie. Ore dopo la messa in onda è stato proprio lui a rompere il silenzio con un post su Instagram in cui ammette di aver sbagliato. “Nella vita un errore può capitare a tutti …io ahimè l’ho fatto davanti a tutta Italia e so giustamente che ho amplificato il tutto!!! – scrive Alberto nel suo post, per poi ammettere che – HO SBAGLIATO lo so ho fatto un errore grandissimo e ne sto pagando le conseguenze perdendo una persona UNICA E RARA.” Il riferimento è chiaramente a Speranza che, dal canto suo, dichiara di stare bene e di aver finalmente ritrovato se stessa e il sorriso perso.

Nunzia Taglialatela, lo sfogo dopo la puntata

È invece piuttosto infastidita Nunzia Taglialatela. La single, che con Alberto Maritato ha avuto un forte feeling sfociato in baci appassionati a Temptation Island, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram. “Quest’esperienza mi ha insegnato che se hai cento belle qualità, ci sarà sempre qualcuno che ti guarderà dal lato più brutto, alcune persone diventano cattive soltanto per il bisogno di parlare.” ha esordito. Per poi fare un appello: “Non criticate le persone per ciò che inizialmente vi possono sembrare, ma andate a fondo! NON FERMIAMOCI ALLE APPARENZE!”. Ora Nunzia vuole ricordare solo i più belli: “Solo chi ha vissuto quest’esperienza sa cosa ci si porta dentro , ne esci ricco di emozioni , sensazioni indescrivibili e tornassi indietro la rifarei altre 1000 volte , con la stessa grinta e quel pizzico di paura di quando seppi di dover partire ,senza sapere cosa mi aspettasse”.





