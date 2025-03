Chi è Alberto Stasi? Ce lo domandiamo perchè questa sera il programma Le Iene tornerà sul caso del delitto di Garlasco che nelle ultime settimane si è riaperto con una nuova indagine su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Per la giustizia italiana Alberto Stasi è l’uomo che ha ucciso la povera ragazza del Comune di Pavia nel 2007, ma fino a quel 13 agosto di 18 anni fa era uno studente brillante che stava per laurearsi alla Bocconi di Milano (cosa che poi effettivamente fece nel 2008 con il risultato di 110 e lode).

E’ sempre stato definito il “biondino con gli occhi di ghiaccio”, una descrizione che agli avvocati del condannato non piace, ma all’apparenza Alberto Stasi sembra un ragazzo semplice, normale, come del resto lo era la povera Chiara. Nasce in una famiglia modesta, mamma mantovana casalinga e papà pugliese con un’attività di autoricambi, e dopo aver vissuto nella periferia di Milano a Sesto San Giovanni, la famiglia Stasi si trasferisce a Garlasco quando Alberto ha 15 anni.

ALBERTO STASI E LA NASCITA DELL’AMORE CON CHIARA POGGI

I primi contatti con Chiara Poggi si hanno durante il periodo in cui Alberto Stasi fa l’animatore in un locale del suo Comune di residenza, dove anche lei faceva l’animatrice. Ci vorrà però del tempo prima che il loro amore sbocci definitivamente, precisamente fino al 2003, quando il destino di Alberto e Chiara si incrociò nuovamente: alla scuola guida, per ottenere la patente della moto, Stasi ritrova la Poggi, di due anni più grande di lui e che sta invece prendendo la patente della macchina.

Iniziano a parlare, trovano delle affinità e nel giro di breve tempo decidono di mettersi insieme e di fidanzarsi. Sono due persone dai caratteri differenti, ma come si suol dire gli opposti si attraggono e così succede per Alberto Stasi e Chiara Poggi: lui molto più esuberante, sportivo, con mille progetti in mente, lei più timida e chiusa, con gli studi finiti e la volontà di entrare nel mondo del lavoro.

ALBERTO STASI L’ESTATE DEL 2007, IL CARCERE E LA VITA DI OGGI

Durante la famosa estate del 2007 Alberto Stasi passerà un periodo a Londra per meglio imparare l’inglese: siamo a luglio, a poche settimane dall’omicidio. Si arriva quindi al fatidico mese di agosto, quando Chiara Poggi, per amore, decide di non partire per le vacanze per restare a fianco della sua dolce metà, che aveva deciso di stare a Garlasco per concludere la tesi in previsione laurea.

Il resto è storia ed è divenuto purtroppo uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi anni, con Alberto Stasi che non si sa bene per quale motivo (forse perchè Chiara Poggi ha scoperto delle immagini vietate sul computer di lui), ammazza la sua fidanzata, lasciandola in casa in una pozza di sangue. Il processo è stato lungo e controverso, fra condanne e assoluzioni, ma alla fine Alberto Stasi viene ritenuto colpevole e condannato a 16 anni. Oggi ha 41 anni, lavora come consulente per un’azienda e dal prossimo giugno potrebbe chiedere l’affidamento in prova: di fatto per lui il carcere si è già concluso, chissà se da colpevole o da innocente.