Alberto Stasi chiede revisione sentenza/ Omicidio Chiara Poggi: “Nuovi elementi”

Alberto Stasi chiede la revisione del processo: lo annuncia l’avvocato Laura Panciroli, nominata a dicembre dal giovane condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Il legale ha depositato «un’articolata richiesta di revisione della sentenza». Questo alla luce delle novità emerse. Al vaglio della competente Corte di Appello di Brescia sono stati «individuati e sottoposti elementi nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere, una volta per tutte, la responsabilità» di Alberto Stasi. La condanna, per l’avvocato Laura Panciroli, è basata su circostanze (le stesse su cui era stato precedentemente assolto) che «sono ora decisamente smentite». Il giovane si è sempre dichiarato innocente e ha sempre creduto che la verità andasse cercata altrove. «Ora ci sono elementi anche per proseguire le indagini», aggiunge il suo legale. Di conseguenza, potrebbe riaprirsi uno dei casi di cronaca nera più impressi nella memoria collettiva, anche se sono passati 13 anni dalla tragica morte di Chiara Poggi, sempre però che il giudice accolga la richiesta.

ALBERTO STASI CHIEDE REVISIONE SENTENZA CONDANNA

C’è fiducia nella difesa di Alberto Stasi riguardo i tempi, del resto lo stesso Claudio Castelli, presidente della Corte d’Appello di Brescia, come riportato da Repubblica, ha dichiarato che «possono essere abbastanza rapidi». Di conseguenza, «entro fine luglio potremmo già decidere sull’ammissibilità dell’istanza». Chiara Poggi fu trovata morta nella casa di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007. Le indagini sulla morte della 26enne si concentrarono sul fidanzato, Alberto Stasi, che era stato con lei fino alla sera prima dell’omicidio. Dopo molteplici colpi di scena, il 12 dicembre 2015 la Cassazione confermò la sentenza bis della Corte d’Appello di Milano condannando Alberto Stasi in via definitiva a 16 anni di carcere. Nel frattempo lui si è laureato in Economia. Nel giugno 2017 la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso dei legali dell’epoca per riaprire il caso. In quell’occasione sosteneva che i giudici d’appello dovevano riascoltare i testimoni sentiti in primo grado, perché non farlo portò, secondo il condannato, ad un «processo non equo».



