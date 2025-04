DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO STASI IN SEMILIBERTÀ

Tanta amarezza e la speranza di non incontrare mai Alberto Stasi: questa la reazione della famiglia di Chiara Poggi alla notizia della semilibertà dell’uomo condannato per il delitto di Garlasco. Ora i genitori della vittima temono una nuova attenzione mediatica, anche se sono abituati. La decisione, comunque, è arrivata nonostante il parere contrario della procura generale, ma il tribunale ha riconosciuto in Stasi un “costante senso di responsabilità e correttezza personale” non solo nelle attività che sono state organizzate in carcere, ma anche in ambito lavorativo e culturale.

Stando a quanto riportato da PrimaPavia, i giudici hanno evidenziato l’empatia e sofferenza mostrata da Stasi nei confronti della parte offesa, quindi la condotta è stata ritenuta coerente con l’accettazione della condanna, anche se si è sempre proclamato innocente e continua a farlo. In questi giorni tiene banco anche la nuova inchiesta che vede Andrea Sempio nuovamente nel mirino.

LE OMBRE SULLA FAMIGLIA DI ANDREA SEMPIO

A tal proposito, Il Tempo parla di ombre che si allungano sulla famiglia dell’indagato, che forse conosceva i risultati del Dna. Il riferimento è alle intercettazioni agli atti, da cui si evince che Sempio forse era a conoscenza delle carte che la procura di Pavia aveva su di lui. Pare che sapesse del Dna e dei tabulati che dimostravano che non aveva mai chiamato a casa della vittima, ma pochi giorni prima del delitto di Garlasco, quando l’amico Marco, il fratello di Chiara, era in vacanza.

Un particolare di non poco conto, perché il giorno successivo a quello delle intercettazioni Andrea Sempio doveva essere interrogato dal procuratore di Pavia nella prima indagine che lo coinvolgeva. La tesi del giornale capitolino è che, quindi, avesse il vantaggio di potersi preparare le risposte. Ma resta da capire chi abbia informato il suo legale.

IL GIALLO DELLE INTERCETTAZIONI

Ci sono poi altre intercettazioni, in questo caso riportate dal settimanale Giallo, che risalgono sempre al periodo in cui Sempio era indagato. In una circostanza chiese al padre se poteva dare uno spintone a uno che lo aveva fatto arrabbiare o “gli devo dare una coltellata e sperare che vada giù e basta“. Questo elemento avrebbe dovuto spostare l’attenzione su di lui, ma in pochi mesi fu archiviato tutto, perché per la procura di Pavia non c’erano elementi sufficienti per portare avanti l’inchiesta.

In un’altra intercettazione cita un “coltello regalato“, in un periodo in cui era apparso molto affascinato da queste armi, infatti su Facebook pubblicava immagini di lame, riferimenti a rituali e sacrifici, inoltre ci sono video di lui che praticava una disciplina marziale. Altrettanto interessante è l’intercettazione in ci si parla dello scontrino che dimostrerebbe che Sempio era a Vigevano la mattina del delitto di Garlasco.

Ma l’orario riportato non rappresenta un alibi, visto che sono indicate le 10:18, ma il delitto sarebbe avvenuto tra le 9:12 e le 10. Inoltre, le versioni fornite da lui e suo padre sul ritrovamento dello scontrino differirebbero. Anche questo è un elemento che non è stato approfondito.