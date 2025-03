DELITTO DI GARLASCO, ALBERTO STASI A MATTINO 5

Alberto Stasi rompe il silenzio per la prima volta da quando è stato riaperto il delitto di Garlasco con la nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio, che era stato prosciolto nel 2016. L’ex fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l’omicidio, è stato intercettato dalle telecamere di Mattino 5 News mentre lasciava il carcere di Bollate per andare a lavoro. “Sto bene, grazie, sto bene“, ha risposto all’inviata del programma di Canale 5 che poi gli ha chiesto un commento riguardo l’indagine che è stata aperta dalla procura di Pavia.

Delitto Garlasco, genetista che rilevò dna Andrea Sempio/ "Mi buttarono fango, ci sono cose che non tornano"

Alberto Stasi si è limitato a ribadire di essere innocente, come si è sempre proclamato, mentre per quanto riguarda il ritrovamento del Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, ha dichiarato: “Ci sarà un motivo, quindi bisognerà approfondire tutto“. Inoltre, Stasi ha smentito di aver avuto rapporti con Andrea Sempio, che è amico del fratello della vittima. “No, non ci siamo mai conosciuti“.

Garlasco, spunta una telefonata clamorosa: "È morta… Andrea, aiutami"/ "È l'assassina a chiamare"

L’INTERVENTO DEL LEGALE DI ANDREA SEMPIO

L’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio presente nello studio di Mattino 5 mentre veniva mandato in onda il servizio su Alberto Stasi, ha espresso le sue perplessità in merito alla nuova indagine che vede coinvolto il suo assistito. Ad esempio, si è chiesto come sia stato stabilito che il Dna individuato è suo, se il prelievo coattivo è stato effettuato il 13 marzo scorso.

Il nuovo indagato, Andrea Sempio, che nel 2016 era stato prosciolto, nei giorni scorsi è intervenuto a Quarto Grado per ribadire la sua estraneità e di non avere segreti. In quell’occasione si è detto contento delle nuove indagini per approfondire la vicenda, anche per chiarire nuovamente la sua posizione, ma ha anche negato di aver avuto una relazione segreta con la vittima o contatti personali, neppure telefonici. Invece, frequentava casa sua perché è amico del fratello, quindi non lo stupirebbe la presenza del suo Dna nell’abitazione.

Delitto di Garlasco, documento a Le Iene su esame del Dna/ "Incidente probatorio inutile" per Andrea Sempio