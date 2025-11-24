Chi è Alberto Stefani, il nuovo Presidente di Regione Veneto: sindaco, deputato, leader Liga Veneta e ora Governatore. Le origini e il programma federalista

IL DOPO ZAIA INIZIA CON ALBERTO STEFANI DOPO IL TRIONFO ALLE ELEZIONI REGIONALI IN VENETO

“Delfino”, “enfant prodige”, “golden boy” ma anche “bambino indaco” per la sua iperattività: capire chi è Alberto Stefani, il nuovo Presidente del Veneto appena “nominato” nei risultati delle Elezioni Regionali 2025 (con un larghissimo vantaggio a scrutinio ancora in corso, ndr), non è impresa difficile se ci si vuole accontentare dei titoli “facili” e delle banalità che troppo spesso ammantano la politica nazionale.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI VENETO 2025/ Diretta proiezioni, Stefani doppia Manildo: Lega top 36%, FdI 17%

Pensare invece che un classe 1992 riesce ad essere eletto prima consigliere comunale, poi sindaco, poi deputato, poi ancora n.2 della Lega e leader della Liga Veneta, e alla soglia dei 33 anni appena compiuti approdare alla guida di Regione Veneto, ecco non si può ridurre ad un semplice “delfino” dei “big” che lo precedono come Zaia e Salvini.

Diretta Elezioni Regionali 2025 Puglia Veneto Campania/ Risultati affluenza a picco, candidati: 31,7% alle 23

La vittoria di Stefani in Veneto contro il campo largo di Giovanni Manildo è sostanziale e netta, ma il vero successo è stato riuscire a convincere prima la Lega, poi il Governatore uscente Zaia e infine il resto della coalizione di Centrodestra, a candidare lui e non un esponente di FdI o Forza Italia che pure scalpitavano dopo 15 anni di giunta leghista in Veneto.

La spinta di Salvini, la convinzione dello stesso Zaia, e la caparbietà del deputato-vice segretario della Lega hanno fatto il resto: Alberto Stefani diventa il secondo più giovane Presidente di Regione ad essere eletto (dopo Raffaele Fitto in Puglia quando aveva 30 anni) e si appresta a governare per i prossimi decisivi 5 anni in cui la regione assieme alla Lombardia diverrà capofila in Italia per l’Autonomia differenziata.

Zaia capolista Lega alle Regionali Veneto 2025/ Terzo mandato, lista singola e sfida a FdI: cos’è successo

È proprio sulla sfida federalista che si giocherà parte del destino politico di Stefani, assieme ad un programma di governo che mette al centro il valore della comunità e della coesione sociale per far crescere ulteriormente il Veneto dopo i 15 anni di giunta stimata e riconosciuta anche a livello europeo della Lega di Zaia.

Nato a Camposampietro in provincia di Padova nel 1992, è però nella vicina Borgoricco che cresce il nuovo Presidente di Regione Veneto, divenendo a soli 15 anni militante della Lega, tanto da venir eletto a 20 come consigliere comunale e coordinate dei giovani leghisti sempre a Borgoricco. Laureato in Giurisprudenza a Padova, si specializza su diritto canonico ed ecclesiastico anche per la profonda formazione legata alla fervente fede cattolica.

SINDACO, DEPUTATO E GOVERNATORE: CHI È PER DAVVERO IL 33ENNE STEFANI, TUTT’ALTRO CHE UN “DELFINO”

In soli 5 anni diventa deputato della Lega nella circoscrizione Nord-Est, a 26 anni viene anche eletto sindaco di Borgoricco: la particolarità è che rinuncia agli emolumenti e all’indennità del ruolo (essendo anche contemporaneamente parlamentare, ndr), avendo risparmiare in 5 anni 200mila euro ai concittadini. Da poco trentenne Alberto Stefani viene rieletto deputato seguendo in Parlamento alcuni temi sociali con svariate proposte di legge (alcune anche inserite nei recenti decreti del Governo Meloni): citiamo su tutti, la lotta al disagio giovanile, la cura degli anziani e i diritti dei caregiver, così come si prodiga per approvare emendamenti urgenti contro la violenza su minori e donne.

Lontano dalle polemiche politiche di “parte”, Stefani si è prodigato da cattolico e leghista per una politica della “gentilezza”: attenzione, non tanto per un riquadro agiografico lo sottolineiamo, ma per le qualità che anche gli avversari politici gli hanno riconosciuto in questi già 7 anni di presenza in Parlamento. In poco tempo (nel 2023) infatti è divenuto segretario della Liga Veneta, la “costola” federalista della Lega in Veneto, riuscendo a porsi come collante e “ponte” tra il direttivo nazionale di Matteo Salvini e la giunta veneto guidata dal “doge” Zaia. È riuscito a ritirare su le sorti e gli iscritti della Liga, ricomponendo la frattura creatasi con l’allargamento nazionale del Carroccio durante gli anni dei Governi Conte e Draghi.

Gentilezza ma anche competenza politica, e “sagacia” nel riuscire a confrontarsi senza mai strappare con le anime più polemiche in Veneto per le direttive prese dalla Lega negli anni complicati dell’emergenza Covid: «In politica non cerco nemici da abbattere, ma avversari con cui dialogare» ha detto lo stesso Stefani prima di candidarsi ufficialmente alla guida del Veneto.

Nell’ultimo biennio in Parlamento ha portato anche altri temi all’ordine del giorno tanto a livello territoriale quanto nazionale, come innovazione geopolitica, AI e difesa del paesaggio: con l’esperienza giovanile nell’Azione Cattolica Stefani ha approfondito il legame profondo con la fede cristiana e con la comunità veneta locale, innestando temi e progetti che poi ha ritrovato prima da parlamentare e ora ritroverà da Governatore.

Inutile girarci attorno, molto dipenderà nella sua giunta (che vedrà molti volti di Fratelli d’Italia, specie negli incarichi con “portafoglio” frutto dell’accordo Salvini-Meloni prima delle Elezioni Regionali) l’approntare il percorso verso l’Autonomia differenziata: da Presidente della Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, vicino a Zaia ma anche al Ministro Calderoli, sarà il nuovo Presidente del Veneto la figura su cui l’intero Centrodestra scommette tanto per il futuro della riforma federalista attesa da decenni. «Liberi, anticonformisti e autonomisti», rivendica lo stesso Stefani nel suo rapporto inscindibile con la Lega, senza però “strappare” con nessuno e rivendicando una politica fatta di idee e gentilezza. Riuscirà nel complesso obiettivo e compito? Ai posteri (anzi, ai veneti) l’ardua sentenza.