Alberto Tarallo “Adua Del Vesco? La amavamo”/ “So chi c’è dietro, lei uno strumento…”

Alberto Tarallo, ospite della puntata di ieri di Non è l’Arena su La7, è tornato a parlare del famoso “Aresgate” esploso dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco (nome d’arte di Rosalinda Cannavò) e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. “Ho vissuto l’esperienza di sbatti il mostro in prima pagina”, ha esordito, rammentando quanto inventato dai media. Dopo aver vissuto il dolore per la scomparsa del compagno Teodosio Losito, Tarallo ha dovuto affrontare anche un altro dispiacere inaspettato: “Vedere in televisione una persona a cui hai dato solo amore, io e Teo abbiamo dato solo amore a questa ragazza, ti porta a chiederti ma con chi ho vissuto? Cosa è successo?”, riferendosi proprio ad Adua Del Vesco. Proprio pochi minuti prima della messa in onda della trasmissione, l’ex gieffina aveva pubblicato una foto nelle sue Instagram Stories accompagnata da un messaggio forte in cui sembrava rivolgersi proprio a Tarallo.

Lui ha replicato nella trasmissione di Giletti asserendo: “Tutto quello che abbiamo fatto per lei è sempre stato fatto con amore sempre condiviso. Alla fine ne beneficiava lei. Non è che stavamo lavorando con una grande star, non lavoravamo su Virna Lisi o Manuela Arcuri ma su una giovane ragazza che ci ha strappato il cuore”. A suo dire, nessuno avrebbe mai costretto l’attrice a restare da loro. Lo confermerebbero una serie di messaggi tra Adua Del Vesco e Teo Losito.

ALBERTO TARALLO, NUOVE RIVELAZIONI SU ADUA DEL VESCO

Adua Del Vesco viveva davvero in una gabbia dorata? Alberto Tarallo ha commentato descrivendola come la mera possibilità data agli aspiranti attori della conoscenza del mestiere che avrebbero poi intrapreso. “Lei è un grande mistero, mi ha sempre manifestato un grande affetto e un grande amore. Non so cosa è successo quando lei si è allontanata da Zagarolo, chi ha frequentato, chi ha visto”, ha proseguito Tarallo, che ha svelato di avere più di qualche sospetto che dirà solo ai magistrati. Tarallo ha poi spiegato perchè si erano tutti “innamorati” di Adua: “Perchè volevamo proteggerla, era una ragazza che ci ha raccontato…”. L’ex patron della Ares ha spiegato di aver rivuto una telefonata da una attrice che ha avanzato il nome di Adua. In accordo con Losito è stata invitata per un weekend: “Quando è andata via, la sera, Teo aveva gli occhi lucidi e mi ha detto che questa ragazza aveva tanti problemi, perchè ha dei segni sul corpo, si autolesiona e poi lo ha confessato anche lei, è stata vittima di uno stupro”. Una storia che li toccò tantissimo e che portò a provare un amore improvviso per lei. Tuttavia Tarallo ha precisato che la storia dello stupro raccontata nella Casa del GF Vip non sarebbe lo stesso che rivelò a loro: “Lei al GF Vip ha parlato di qualcuno vicino ai familiari, a noi ha raccontato un’altra storia. Ha detto che era stata invitata a casa da un amico di scuola e poi lì cera anche il padre… io e Teo abbiamo pianto… è una storia diversa da quella emersa nel reality”.

I DUBBI DI TARALLO

Nonostante le accuse di Adua Del Vesco, la stessa ragazza aveva inviato una lettera contenente parole di affetto molto forti ad Alberto Tarallo. “Chi è Adua? A questo punto non lo so, non so chi è Rosalinda Cannavò, posso solo dire che tutte le persone nostre ospiti a Zagarolo ne parlano come l’esperienza più bella della loro vita”, ha commentato il produttore. Nel corso della trasmissione anche un audio inviato dalla giovane attrice alla governante in cui parlava di un sogno con protagonista Teo Losito. Tarallo ha poi svelato quali sono i suoi sentimenti attuali per l’ex gieffina: “Non riesco… tutti mi dicono che devo distruggerla ma io non riesco ad odiarla, le ho voluto veramente tanto bene”. Alberto ha poi aggiunto di avere delle idee molto chiare su quanto avvenuto: “Adua è una ragazza molto fragile, io credo che lei non si renda neanche conto del male che mi ha fatto e che fa anche a Teo”, ha proseguito, “A lei abbiamo dato solo amore, nient’altro”. Infine ha aggiunto, dopo aver ricordato ancora una volta la sua storia con Teodosio: “pregherei se Adua vuole bene a Teo che dica tutta la verità e cosa c’è dietro, perchè io lo so cosa c’è dietro: è una sporca storia di soldi e di una persona che non è riuscita a ingannare Teo, non è riuscita a portarla veramente in una setta e pregherei Adua, che è uno strumento…”.



