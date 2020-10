Alberto Tarallo, AresGate/ Presunta setta “Lucifero”: lo scandalo al Grande Fratello

Da alcune settimane è calato il silenzio sull’AresGate, almeno nelle reti Mediaset dove per prime era partito il clamoroso “scandalo”. Adesso però sarà Massimo Giletti a riprendere in mano la questione nella sua trasmissione Non è l’Arena in onda stasera su La7. E’ stato lo stesso conduttore, nel suo programma su Rtl 102.5 ad annunciare che si occuperà della spinosa vicenda. E Dagospia, in concomitanza con la ghiotta anticipazione, ha anticipato un ulteriore dettaglio importante: “ospiterà Alberto Tarallo che per la prima volta risponderà a tutte le accuse”. Ma facciamo un passo indietro cercando di fare chiarezza sul motivo per cui è esploso il cosiddetto AresGate. Tutto è nato dopo le dichiarazioni choc emerse durante una confidenza tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Dalle loro parole era emersa la presenza di una presunta setta, di pressioni psicologiche molto forti e l’attrice aveva persino parlato di istigazione al suicidio dopo aver tirato fuori il nome di “Lucifero”. I social sono così diventati custodi di teorie complottiste spesso dai contorni inquietanti, tutte ruotanti attorno alla Ares Film, casa di produzione che fa capo ad Alberto Tarallo, che in coppia con Teodosio Losito – suo collaboratore e compagno morto suicida nel gennaio 2009 – ha realizzato alcune delle note fiction Mediaset con protagonisti non solo Adua e Morra ma anche Gabriel Garko.

ALBERTO TARALLO E ARESGATE: “DIFFIDA A MEDIASET”

Dell’AresGate, come era stato ribattezzato dal popolo social, se ne era parlato in alcune trasmissioni tv come Pomeriggio 5 e Mattino Cinque. In nessuna trasmissione, compreso il GF Vip, non è mai stato fatto esplicitamente il nome di Alberto Tarallo, ma era stata Barbara d’Urso a confermare in parte le rivelazioni choc di Adua De Vesco: “Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò mai sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha raccontato che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non lo dirò mai però sono scioccata perché le cose di Adua e Morra sono le stesse”. Nella medesima puntata in cui era stato mostrato il video delle confessioni choc tra i due attori, la conduttrice aveva aggiunto: “Attenzione, potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto ma molto ma molto famosi. Attenzione!”. Ben presto però, da un giorno ad un altro, dell’AresGate sulle reti Mediaset non se ne è più parlato ed anche Adua e Morra hanno deciso di richiudere i cassetti dei ricordi (a quanto pare dolorosi), facendo calare il sipario su una vicenda che sui social, continuava ad appassionare molti utenti. Era stato Dagospia a rivelare il motivo di tale silenzio: “Alberto Tarallo diffida Mediaset e promette querele. Primo effetto: la D’Urso imbavagliata”. Tutto questo dopo che la conduttrice aveva annunciato possibili indagini da parte dei giornalisti di Videonews.

MANUELA ARCURI DIFENDE IL PRODUTTORE

Nel giorno stesso in cui era stata annunciata da diffida da parte di Alberto Tarallo, Gabriel Garko in diretta tv faceva il suo coming out dando ufficialmente il via alla sua “liberazione” e lasciando intendere, ancora una volta, la presenza di motivi ben precisi dietro il suo prolungato silenzio e dietro le finte storie d’amore a lui attribuite (compresa quella con Adua Del Vesco). Negli ultimi giorni, intanto, non sono mancate le dichiarazioni di molti protagonisti di fiction Mediaset prodotte da Ares Film che hanno speso parole di profonda stima nei confronti di Alberto Tarallo, prima fra tutte Manuela Arcuri che ha preso le difese del produttore e proprio a Dagospia ha rotto il silenzio commentando: “Una setta? Hanno detto cose pesantissime. Le ripeto, sono senza parole”. E su Tarallo: “Alberto è sempre stato un uomo molto protettivo, ti voleva aiutare sotto tutti questi aspetti. Non ha mai puntato una pistola alla tempia a nessuno”. Secondo le indiscrezioni del giornalista Giuseppe Candela, proprio Alberto Tarallo, finora rimasto in silenzio, avra modo di raccontare la sua di verità ed eventualmente fornire le risposte alle tante domande che si sono susseguite nelle ultime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA