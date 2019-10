Alberto Testa, morto prof della danza/ Addio al grande maestro, coreografo e critico

E’ morto Alberto Testa, grandissimo coreografo nonché giornalista e critico. Il 23 dicembre prossimo avrebbe dovuto compiere 97 anni, ed è deceduto dopo alcune complicazioni per una malattia. Nella sua lunga e prestigiosa carriera ha curato i balletti di numerose opere nonché per il teatro di prosa. E’ stato anche autore di numerose pubblicazioni nonché il fondatore del Premio Positano per l’Arte della Danza, fra i più importanti d’Italia nel settore. Come ricorda Repubblica, Testa ha iniziato a peggiorare dalla scorsa estate, precisamente dopo la morte dell’amico Franco Zeffirelli: il “prof”, così come veniva chiamato, non è riuscito più a riprendersi, anche a causa dell’età, fino al decesso delle scorse ore. Laureatosi in Lettere, studiò danza classica a Torino assieme a Grazioso Cecchetti, figlio di Enrico Cecchetti, per poi lavorare con Susanna Egri, esibendosi nei principali teatri non soltanto d’Italia ma anche oltre confine.

ALBERTO TESTA, MORTO PROF DELLA DANZA

Fu guidato da maestri del calibro di Léonide Massine, Margarete Wallmann e Aurel Milloss, ed ha partecipato ai festival più importanti del Bel Paese e non solo, leggasi il Maggio Musicale Fiorentino, la Sagra Musicale Umbra, e il Festival di Salisburgo. Da metà anni ’60 agli anni ’80, ha creato le danze per Il Gattopardo di Luchino Visconti nonché per numerosi film proprio dell’amico Franco Zeffirelli. Oltre all’impegno nel ruolo di ballerino e coreografo, Alberto Testa ha insegnato per trent’anni Storia della Danza presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, inoltre, è stato il presidente del Premio Porselli “Una vita per la Danza”, nonchè cofondatore e direttore del Centro Documentazione e Ricerca per la Danza di Torino. Ma non finisce qui, visto che Testa ha organizzato e curato anche mostre di assoluto rilievo come l’organizzazione dei Concerti di Danza, e alcune edizioni della Maratona di Danza al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ha collaborato assieme a Repubblica come storico e critico di balletto, nonché con le principali enciclopedie e dizionari italiani e stranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA