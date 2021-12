Alberto Tinarelli, marito Nicoletta Mantovani/ “Luciano sarebbe contento”

Alberto Tinarelli: secondo marito di Nicoletta Mantovani

Alberto Tinarelli, operatore finanziario bolognese, è il marito di Nicoletta Mantovani. I due si sono sposati a settembre 2020. Intervistata dal settimanale Oggi, la vedova di Luciano Pavarotti ha raccontato la scelta di convolare a nozze per la seconda volta: “Se Luciano sarebbe contento di sapermi innamorata e sposata? Ne sono sicura. Luciano amava la vita, l’accoglieva a braccia aperte, con tutta la passione del mondo. E amava me e nostra figlia Alice. Il suo più grande desiderio era vederci felici, e noi lo siamo”. I due hanno iniziato a frequentarsi poco prima che scattasse il lockdown di marzo 2020 e hanno deciso di vivere insieme quelle difficili settimane: “Dopo solo due mesi che ci frequentavamo, è scattato il lockdown. Ci siamo chiesti: che si fa? Si fa che vieni a vivere da me, ho detto io. Sono stati mesi speciali, abbiamo parlato moltissimo, siamo diventati una famiglia” ha spiegato Mantovani.

Nicoletta Mantovani e le nozze con Alberto Tinarelli: “Alice è la mia testimone”

A luglio 2020 Alberto Tinarelli ha chiesto a Nicoletta Mantovani di sposarlo, dopo aver chiesto il permesso ad Alice, nata dall’amore per Luciano Pavarotti nel 2003: “Alberto è anche andato a chiedere la mia mano a mia figlia: ‘Se lei non è d’accordo non se ne fa nulla’, mi ha detto. Ma Alice era felice e in chiesa, a settembre, è stata la mia testimone”. Prima di incontrare Tinarelli, la Mantovani è stata legata a Filippo Vernassa, un vecchio amico di lunga data nonché direttore di due teatri bolognesi: “L’amore è nato piano piano. Col tempo ci siamo scoperti, abbiamo imparato ad apprezzare e accettare qualità e difetti dell’altro”, aveva rivelato in un’intervista a Chi. I due però dopo 7 anni d’amore si sono lasciati. Poi ha incontrato Alberto.

