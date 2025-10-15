Alberto Tomba ha una compagna oggi? Mistero sulla vita privata dell'ex sciatore

Tra i protagonisti più apprezzati del mondo dello sport negli anni passati non possiamo non citare Alberto Tomba, uno dei più apprezzati e amati di sempre nello sci. Alberto Tomba ha rappresentato per anni non solo la figura di un campione, ma anche quella di un sex symbol, visto che per anni è finito sotto i riflettori per diverse sue relazioni e storie d’amore. La più celebre con Martina Colombari, ma non solo, visto che lo stesso Alberto Tomba ha confessato di aver vissuto diverse relazioni e avuto tante donne diverse nella sua vita.

Ma oggi Alberto Tomba ha una compagna? Nella vita del celebre ex sciatore non è dato sapersi se sia arrivata un’altra donna, con il celebre campione di sci che preferisce mantenere private le sue questioni, per le quali si è spesso sbattuto anche in passato per via della troppa invadenza dei paparazzi, che hanno spesso invaso e oltrepassato certi limiti.

Alberto Tomba, il matrimonio e i figli mai avuti

Tante relazioni, storie e avventure, ma Alberto Tomba non ha mai vissuto da vicino il brivido e le emozioni di un matrimonio e tantomeno avuto dei figli. Niente da fare per lo sciatore, che si è goduto la vita in maniera diversa.

In una intervista concessa al Corriere della sera, Martina Colombari riguardo ad Alberto Tomba ha raccontato: “Non ci sentiamo. Ma ci mandiamo dei messaggi. Magari quando siamo in posti dove siamo stati insieme” le parole dell’attuale moglie di Alessandro Costacurta. Anche a distanza di anni, il rapporto tra Tomba e la Colombari resta di profondo rispetto e stima ricambiata.

