Alberto Tomba/ Quella volta che la “Bomba” fermò Sanremo 1988

Alberto Tomba sarà ospite del Festival di Sanremo 2021, durante la serata finale di sabato 6 marzo. Il campione di sci è già stato protagonista della kermesse canora in passato, seppur in maniera indiretta. Nel 1988, anno di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, la serata del Teatro Ariston venne stravolta per permettere il collegamento in diretta con le Olimpiadi di Calgary in Canada, dove l’allora 22enne bolognese si giocava la vittoria nello slalom speciale: terzo nella prima manche recuperò sul tedesco Wörndl e vinse l’oro olimpico.

Questa volta l’ex campione di sci sarà a Sanremo insieme a Federica Pellegrini, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto con Alberto Tomba, a lume di candela, con un avvertimento all’amico: “Te lo dico già…. se mi fai cadere da quella scala ti uccido…”.

Alberto Tomba: ambassador per i giochi olimpici di invernali di Milano Cortina 2026

I due campioni olimpici lanceranno un’inedita gara per scegliere il logo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per la prima volta, infatti, sarà il voto popolare a decidere quale dei due loghi mostrati sul palco di Sanremo 2021 diverrà l’emblema Olimpico. La possibilità di votare rimarrà aperta per due settimane sul sito ufficiale e sulla App di Milano Cortina 2026. Il risultato sarà annunciato durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti” su Rai 1 che coinvolgerà anche alcuni vip del mondo dello sport.

Poco meno di un mese fa, Alberto Tomba è stato scelto come testimonial per il progetto dello sciatore argentino Thomas Cantero, che dalla lontana Ushuaia ha come obiettivo prendere parte alle Olimpiadi di Pechino 2022. Inoltre, il campione di sci ha ricordato alcune delle sue gesta in occasione dei mondiali di Sierra Nevada 1996, quando conquistò il titolo iridato sia nello slalom gigante che in quello speciale.



