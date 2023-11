Alberto Tomba/ “Sinner come me, Valentino e Pellegrini. Ora stia attento alle ragazze”

Tre ori olimpici tra slalom e gigante e due titoli mondiali, Alberto Tomba conosce bene il valore della vittoria. Per questo il suo elogio a Jannik Sinner ha un peso particolare. Intervistato dalla Stampa, il celebre sciatore ha parlato del suo rapporto con il fenomeno del tennis italiano, ricordando quando gareggiava al trofeo Fila sprint sugli sci: “Ero lì per premiare i piccoli e mi ricordo questa folta massa di capelli rossi ricci… Ha disputato una partita spettacolare e ha retto di testa al tie-break”. Tomba ha poi parlato della freddezza, fattore importante sia per lui che per Sinner: “Quella è la marcia in più dei campioni. Abbiamo qualcosa in più nei momenti difficili. Come succedeva a Stenmark e a Borg…”.

Alberto Tomba elogia Sinner

Secondo Tomba, Sinner è entrato nel club ristretto dello sport italiano insieme a lui, Valentino Rossi e Federica Pellegrini: “Sono sicuro che rimarrà in alto per molti anni. Non è una meteora. Ha un carattere sorridente e pacato. L’umiltà lo aiuterà nel lavoro, una parte fondamentale nella carriera di un campione”. Dopo aver parlato del suo rapporto con Djokovic, rivale battuto da Sinner, Tomba ha evidenziato di non poter dare consigli al tennista perché non ne ha bisogno. O forse sì: “Però certo… deve stare attento anche a scegliere le ragazze giuste e tenere lontano quelle che vogliono stare con te solo per interesse. Perché quando vinci vieni travolto”.











