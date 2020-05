Alberto Urso/ “Amici Speciali è un ritorno a casa. In un anno è successo di tutto”

Pubblicità

Alberto Urso, vincitore di Amici 18 e che al Festival di Sanremo 2020 ha provato l’ebbrezza di salire sul palco del Teatro Ariston, torna nel luogo dove la sua carriera è ufficialmente cominciata. Alberto, infatti, ha accettato di partecipare ad Amici Speciali e, da questa sera, tornerà a cantare sul palco dove ha conquistato il cuore degli italiani con la sua straordinaria voce. Nonostante siano successe davvero tantissime cose negli ultimi dodici mesi, Alberto Urso non nasconde l’emozione di tornare nel luogo dove ha trasformato la sua passione in un lavoro. “Domani (stasera ndr) inizia Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia. Sono successe un sacco di cose dall’ultima volta che sono stato sul quel palco eppure mi sembra passato solo un attimo. Domani sarà proprio come tornare a casa, non vedo l’ora. Voi ci sarete?“, scrive su Instagram il cantante pronto ad affrontare la nuova sfida.

ALBERTO URSO, COLLABORAZIONE CON J-AX: “ESCE QUANDO QUANDO QUANDO”

Per Alberto Urso, oggi, è un giorno di grandi novità. Oltre a debuttare sul palco di Amici Speciali, infatti, è uscito anche il suo nuovo singolo che si candida a diventare un tormentone estivo. S’intitola “Quando Quando Quando” ed è la rivisitazione del famoso brano di Tony Renis. La nuova versione della canzone nasce dalla collaborazione con J-Ax che avrà sicuramente contribuito a rendere il brano allegri e frizzante. “Ciao, ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto Quando Quando Quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring @j.axofficial e prodotto da @gabryponte, che ringrazio entrambi tantissimo”, ha scritto su Instagram Alberto annunciando la grande novità musicale. “Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani. La potete ascoltare ovunque a partire da venerdì 15″, ha aggiunto Alberto che potrebbe farla ascoltare in esclusiva anche al pubblico di Amici Speciali.



