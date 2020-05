Alberto Urso/ “Amici Speciali? Sarà una gara. Infiammeremo tutto” (Verissimo)

Pubblicità

Alberto Urso tra gli ospiti della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Il vincitore di Amici 19 sarà presente con un breve videomessaggio a pochi giorni dal ritorno in tv con “Amici Speciali”, la prima edizione del seguitissimo talent show che vedrà alcuni concorrenti storici scontrarsi l’uno contro l’altro. Una cosa è certa: questa edizione speciale di Amici sarà davvero una bomba considerando le prime indiscrezioni lanciate dal cantante che, durante una diretta Instagram con Rudy Zerbi, ha dichiarato: “ho detto che ci sarà una grandissima sorpresa ma non posso svelarlo a nessuno”. Cosa nasconde il fresco vincitore di Amici? Non è dato saperlo, anche se alla domanda di Zerbi “hai detto che, a giorni, ci sarà una roba che infuocherà il mondo?”, il cantante ha replicato “a giorni il mondo andrà a fuoco per quanto è bella! Infiammeremo tutto”.

Alberto Urso di Amici: “temevo di non farcela, di non piacere”

Alberto Urso è carico come non mai per questo ritorno ad Amici Speciali. A distanza di pochi mesi dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big con il brano “Il sole ad est”, il cantante è alla ricerca di una rivincita dopo i risultati non proprio eccellenti riscontrati durante la kermesse canora. Il giovane tenore, infatti, è stato stroncato dalla critica e dal pubblico classificandosi al 13esimo posto; un risultato che lo stesso Alberto ha commentato così dalle pagine de Il Fatto Quotidiano: “avevo tante aspettative, ma diciamo che questa partecipazione al Festival è solo l”inizio, ancora la strada è lunga. Ci sono rimasto un po’ male, ma la standing ovation quando con Ornella Vanoniabbiamo cantato ‘La voce del silenzio‘ che c’è stata in platea in teatro mi ha rincuorato”. Sanremo oramai è solo un ricordo, visto che il giovane tenore è pronto per Amici Speciali: “ci sarà una grandissima sorpresa ma non posso svelarlo a nessuno”. Un ritorno in tv che lo porta ancora una volta a parlare di come Maria De Filippi sia stata importantissima nella sua carriera: “prima di conoscerla ho avuti diversi momento ‘no’ perchè temevo di non farcela, di non piacere. E invece, grazie a lei, ce l’ho fatta. È la donna che mi ha portato lontano perchè ha instillato in me grande fiducia”. Infine sul programma ha annunciato: “i ragazzi si contenderanno la palma del migliore, sarà una gara”.



