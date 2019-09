Alberto Urso/ Assente a Domenica In: Rai blocca l’ospitata da Mara Venier, perché?

Dopo Maria De Filippi, anche l’ospitata di Alberto Urso è stata bloccata. Il tenore che ha vinto l’ultima edizione di Amici 18, doveva essere ospite di Domenica In con Mara Venier ma invece, questo non accadrà. Tra i vari artisti presenti in puntata, anche Loretta Goggi, Max Giusti, Peppino Di Capri, Stefano De Martino, Eva Grimaldi e Maurizio Costanzo. Il coach della Squadra Blu dell’edizione vip del talent show più amato dalla TV, non sarà presente. La sua ospitata è stata bloccata senza una spiegazione “apparente”. Ad annunciare l’indiscrezione che scotta, ci ha pensato il buon Alberto Dandolo, con una flash news su Dagospia: “Dandolo flash! Come mai l’altro ieri, prima della querelle Carlucci-De Filippi, la Rai ha bloccato l’ospitata a “Domenica in” di Alberto Urso, star di “Amici celebrities” e vincitore della scorsa edizione di “Amici”? – Maurizio Costanzo, che sarà intervistato da Mara Venier, parlerà anche di questo? Ah, saperlo…”. Potrebbe essere stato davvero il “litigio” Carlucci-Queen Mary la motivazione di questo blocco da parte dell’azienda di Viale Mazzini?

La Rai blocca l’ospitata di Alberto Urso

Del resto, non è la prima volta che la Rai blocca una ospitata. Lo scorso anno, Mara Venier è stata ospite di Amici e Maria De Filippi, avrebbe dovuto “ricambiare” il favore facendosi intervistare durante la puntata di chiusura di Domenica In. Purtroppo la Rai, ha bloccato l’ospitata di Queen Mary, lasciando Mara con un pugno di mosche. Alberto Urso però, al “blocco” della rete di Viale Mazzini ha “risposto” pubblicando due fotografie che lo ritraggono mentre abbraccia e bacia proprio Maria De Filippi, colei che le ha regalato anche questa seconda possibilità TV dopo il successo dello scorso anno e la sua vittoria. Al fianco del siciliano abbiamo trovato anche Giordana Angi, seconda classificata e molto amica del tenore. “Mi è dispiaciuto molto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a ‘Domenica In’. L’ho trovata una cosa davvero strana e antipatica, perché l’avevamo già annunciata in tv e io tendo a mantenere le promesse che faccio in pubblico”, aveva dichiarato la De Filippi durante la conferenza stampa di Amici.

