Alberto Urso coach squadra blu/ Fidanzata? Smentito flirt con Valentina Vernia (Amici Celebrities)

Alberto Urso coach squadra blu Amici Celebrities

Alberto Urso si prepara ad un doppio successo questa settimana. Da un lato il singolo E poi ti penti che ha pubblicato ieri sugli store digitali, presente anche in rotazione radiofonica. Dall’altro la presenza ad Amici Celebrities, al via oggi, sabato 21 settembre 2019, in qualità di coach. Anche se è unito da una grande amicizia con Giordana Angi, il vincitore della scorsa edizione di Amici si ritroverà a dover competere contro di lei. Dovrà guidare infatti la squadra dei Blu e dare qualche consiglio ai tanti allievi che si prepara a raccogliere sotto la sua guida. Anche se i due, come hanno specificato durante la recente ospitata a Verissimo, non si sentono in grado di fare i “maestri”, dato che si sentono abbastanza acerbi e più inclini a considerarsi come mentori. In autunno poi uscirà anche il nuovo album di Urso, che conterrà come prima traccia proprio il singolo appena condiviso in anteprima nel salotto di Silvia Toffanin. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso a Verissimo.

Alberto Urso, amore e carriera

Amore e carriera: che cosa potrebbe volere di più Alberto Urso? Il coach di Amici Celebrities fa il pieno di emozioni positive in seguito alla vittoria ad Amici, che gli ha già aperto le prote del piccolo schermo e della musica. Durante l’ospitata di Verissimo, l’amica e compagna d’avventura Giordana Angi ha tra l’altro confermato l’esistenza di una relazione fra il cantante e Valentina Vernia. I due sono stati pizzicati in spiaggia dal settimanale Chi e i fan hanno subito dato per scontato che ci fosse del tenero. Senza le parole di Giordana, che hanno messo in imbarazzo Alberto, non avremmo avuto la conferma in così breve tempo. Intanto il tenore continua a sognare in grande, pensando al palco del Festival di Sanremo. “Speriamo bene, dai”, dice infatti a Tele Venezia in occasione del Festival Show che si è tenuto questa settimana a Mestre. Per ora Alberto vive in una sorta di bolla di sapone e gli impegni sono davvero tanti da dover gestire. Il cantante però è soddisfatto di avere attorno a sè tante persone che gli vogliono bene e che lo sostengono anche in questo momento di rodaggio.

