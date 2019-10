Alberto Urso/ Con chi duetterà senza Laura Torrisi? (Amici Celebrities)

Alberto Urso è finito ancora una volta nel mirino di Maria De Filippi, ma anche della nuova conduttrice di Amici Celebrities. Nella scorsa puntata, il coach dei Blu ha dovuto raccontare una delle ultime disavventure vissute all’esterno degli studi televisivi, anche se la padrona di casa c’entra qualcosa con quanto gli è accaduto. “Sono bloccato, non mi posso muovere ancora. La colpa è sua perché mi ha invitato in palestra“, ha detto Alberto accusando Maria di essere colpevole del suo malessere. La Queen però ha subito chiarito il perché gli abbia suggerito di fare ginnastica: Urso vorrebbe tanto gli addominali scolpiti. Così la moglie di Maurizio Costanzo lo ha invitato a frequentare la palestra nel suo stesso orario, per allenarsi insieme. E mentre Maria faceva pesi come se non ci fosse un domani, il povero Alberto arrancava sempre di più. “Ho fatto palestra, tutti quanti i pesi, lei… una roccia. Andava dritta. Addominali pesi, tutto quanto. Io invece a una certa mi sono bloccato. Quando sono seduto sto bene“, ha aggiunto rivelando com’è andato il suo primo allenamento. Sembra tra l’altro che Alberto sia stato colpito dal mal di testa mentre faceva pesi, ha avuto dei capogiri e sentiva pure la nausea. “Io stavo morendo e lei continuava a fare palestra“, ha detto scherzando sulla De Filippi. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso

Alberto Urso: con chi duetterà senza Laura Torrisi?

Quale sarà la sorpresa che Alberto Urso sta già preparando per i fan? Il tutor di Amici Celebrities è volato a Londra negli ultimi giorni, per un progetto musicale di cui non sappiamo ancora nulla. Tutto parte da un suo post, in cui rivela quali emozioni stia vivendo in questo momento: “Oggi sono a Londra, presto vi racconterò cosa sta succedendo, nel frattempo non svegliatemi perché mi sembra tutto un sogno meraviglioso”, dice su Instagram. Fra i commenti non manca quello della collega e amica del cuore Giordana Angi: “Fiera di te, torna presto però“. Così come quello di Gemma Galgani, la Dama più contestata del Trono Over di Uomini e Donne: “Torino, il Teatro Colosseo ti aspetta!“. Clicca qui per guardare il post di Alberto Urso e leggere i commenti. A Londra però non c’era solo Alberto, ma anche un amico/nemico che ha conosciuto nel talent, Rudy Zerbi. Anche il produttore c’entra qualcosa con le sorprese che rivelerà presto? Intanto il suo percorso nel talent dedicato ai vip procede a gonfie vele e visto che questa sera ci sarà la finale, i fan si chiedono se sarà uno degli ex Blu a vincere. Intanto possiamo rigustarci uno dei momenti speciali della scorsa puntata: il duetto fra Urso e Laura Torrisi sulle note di Vivo per lei di Andrea Bocelli. Anche se in molti hanno apprezzato l’unione a tre fra i due coach del programma e la giudice Ornella Vanoni, grazie alla canzone Imparare ad amarsi. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso e Laura Torrisi.

