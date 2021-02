Alberto Urso/ “Con il brano Amarsi un po’ racconto quello che avevo dentro”

Alberto Urso è l’ospite musicale della nuova puntata di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, nell’appuntamento di oggi, domenica 14 febbraio, torna ad esibirsi Alberto Urso. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, dopo aver partecipato e vinto amici di Maria De Filippi, con la sua straordinaria voce ha calcato il palco del Teatro Ariston nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Alberto Urso è tornato sulla scena musicale con un nuovo brano, stavolta interamente scritto da lui. Il singolo che segna il ritorno sulla scena musicale di Alberto Urso s’intitola “Amarsi un po’” ed è il primo brano scritto da lui. “Un brano molto importante per me – ha spiegato Urso a Tv sorrisi e canzoni – il primo che ho scritto. Ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo dentro”. Amarsi è un miracolo segna così l’inizio di un nuovo percorso musicale per Alberto Urso dopo il successo ottenuto con i suoi lavori.

ALBERTO URSO: “HO TIRATO FUORI QUELLO CHE AVEVO DENTRO”

Alberto Urso si è messo a nudo nel nuovo singolo “Amarsi un po’”. Un brano in cui ha raccontato le proprie emozioni, i propri sentimenti raccontandosi senza filtri al proprio pubblico. «Questo brano è molto importante per me, è il primo che ho scritto insieme ad altri due autori straordinari. Ho lavorato duramente per cercare di tirar fuori tutto quello che avevo dentro, ma finalmente ci siamo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare» annuncia Urso sui social come fa sapere Tv Sorrisi e Canzoni. Con il nuovo singolo Alberto Urso parla d’amore e delle scelte che, nel corso della vita, è necessario fare per aprire nuovi capitoli della propria vita. «Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami. Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati» racconta Ancora Urso che, ai microfoni di Mara Venier è pronto a svelare nuovi dettagli del nuovo capitolo artistico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA