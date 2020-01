Alberto Urso da Amici a Sanremo 2020/ “E’ un sogno, mi tremano già le gambe!”

Il 2019 è stato un anno indimenticabile per Alberto Urso. Il vincitore di Amici 18 ha voluto festeggiare l’arrivo del 2020 con un bellissimo messaggio pubblicato su Instagram in cui ha confermato la sua presenza sul palcoscenico della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. “Si chiude per me un 2019 ricco di emozioni e momenti indimenticabili. La vittoria di Amici ha rappresentato per me un sogno diventato realtà e non sarò mai abbastanza grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, rendendo unico l’anno appena trascorso” ha scritto Alberto su Instagram. Subito dopo, reduce dalla partecipazione a Potenza nella notte de “L’anno che verrà”, la giovane promessa della musica lirica italiana ha condiviso con tutti i suoi fan la notizia della sua prima partecipazione a Sanremo 2020. “Questa mattina mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe!” ha detto emozionato.

Alberto Urso a Sanremo 2020: il commento della ex Valentina Vernia

La notizia di Alberto Urso a Sanremo 2020 circolava da alcuni giorni, ma ancora non è stata ufficializzata né dal giovane vincitore di Amici 18 né tantomeno dal presentatore Amadeus. Nonostante i 22 big di Sanremo 2020 saranno annunciati e confermati durante la puntata speciale de “I Soliti Ignoti” in onda nel giorno della Befana, il 6 gennaio 2020 in prima serata su Rai1, Alberto ha voluto condividere in anteprima assoluta con i suoi fan e il suo pubblico questa bellissima notizia. Il palcoscenico di Sanremo è da sempre il sogno per tutti i cantanti italiani, un sogno che Alberto ha realizzato nel giro di pochissimo tempo dalla vittoria nel talent show di successo di Maria De Filippi. Tantissimi i commenti da parte dei fan e degli amici, anche se tra tutti uno è balzato agli occhi dei curiosi. Si tratta del commento di Valentina Vernia, ex concorrente di Amici con cui il cantante ha fatto coppia fissa per diversi mesi. Ultimamente però tra i due sembrava essere cambiato qualcosa, ma il commento “so proud” di Valentina fa ben sperare che tra i due non sia finito il sentimento. Sarà davvero così?

