Alberto Urso diventa membro The Tenors/ “Svolta in America, lascio Diva in Italia”

Amici 18 di Maria De Filippi, Alberto Urso vola in America e si aggiunge ai The Tenors!

Molti, tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi, lo ricordano per la vittoria di Amici 18 e, oggi, Alberto Urso può dirsi un fenomeno lirico made in Italy, nel mondo. Così come svela lui stesso in un’intervista ripresa nel nuovo numero di Chi magazine, Alberto Urso si trova a Toronto, in America, dopo aver ricevuto una chiamata che gli ha cambiato la vita: «Perché mi ha chiamato qui, a giugno, l’ex presidente della Universal America, Graham Parker: mi ha chiesto di fare un’ospitata assieme ai The Tenors. E loro, sentita la mia voce, mi hanno chiesto subito di entrare nel gruppo”. Lo scorso giugno 2022 Alberto Urso riceveva la proposta di un’ospitata da special guest con i The Tenors, che all’ascolto della voce lirica di Amici 18 non hanno saputo resistere, tanto da proporre al giovane dagli occhi di ghiaccio di diventare un membro ufficiale della band. E ora, quindi, prende “INIZIO UNA TOURNÉE

FRA CANADA E STATI UNITI CON LORO, UNA

GRANDE ORCHESTRA E UN CORO DI 30 PERSONE. E SOGNO DI PORTARLI A SANREMO>>, spiega quindi, poi, l’intervistato.

Dunque il sogno American si Alberto Urso é quello di piantare le sue radici italiane nel vecchio continente stringendo le forze con The Tenors, per poi fare rientro nel Belpaese, portandovi una ventata di sana America. Magari proprio in occasione di un Festival di Sanremo. Che Amadeus possa accogliere Alberto Urso con The Tenors, tra gli altri chiacchierati candidati di Amici come LDA, a Sanremo 2023?

La sua musica, che il siciliano faceva conoscere per la prima volta, in TV, sul palco di Amici di Maria De Filippi nell’anno a cavallo tra il 2018 e il 2019, può quindi dirsi di risonanza International. E la collaborazione con The Tenors dura da ormai diversi anni. “Due anni fa Alberto scrive Miracle con Michael Fatkin e Jonas Myrin. The Tenors la lanciano e subito Miracle diventa hit”, si legge tra le pagine della fonte. Dal successo del brano ne consegue ora il rilascio della versione natalizia, Christmas Miracle. Ma non é tutto.

Alberto Urso e la lontananza da Diva, dopo Amici 18

Il primo giugno partiva il concerto con The Tenors, dopo una sola prova generale, un’esperienza artistica dove lui non é risultato impreparato dal momento che la scuola di Amici gli ha insegnato l’arte dell’improvvisazione e l’apprendimento veloce. Con Amici, dichiara infatti, “sei pronto a tutto: quella ti dà le basi, ti insegna che non c’è mai il problema, c’è sempre la soluzione. E per trovarla bisogna impegnarsi, studiare di continuo. Valeva allora come adesso: ora con i miei nuovi compagni di viaggio facciamo tutti brani veramente impegnativi, passiamo dall’opera a Freddie Mercury per arrivare ai nostri pezzi, che pure sfidano la voce. È una bella esperienza, mi sto divertendo moltissimo».

La carriera artistica dell’ex Amici 18, quindi, sembra proseguire a gonfie vele. Eppure la svolta in America per Alberto Urso prevede delle rinunce. Come la scelta di lasciare in Italia, Diva, la figlia adottiva, o meglio l’amata cagnolina: “il mio amore: ora che sono in Canada viaggio molto, ho deciso di lasciarla con la mia famiglia per darle stabilità”. Insomma, anche lasciare, talvolta, fa rima con amare.











