La vita privata e sentimentale di Alberto Urso tiene banco nel mondo del gossip. La domanda che assilla i fan è la seguente: l’ex cantante di Amici è single o fidanzato? Al momento non si hanno certezze sulle questioni di cuore dell’artista, anche se le voci e i rumor che lo riguardano si rincorrono e creano hype tra gli appassionati. Il nome che torna prepotentemente di moda a proposito di eventuali fidanzate, è quello di Benedetta Caretta, ex concorrente e ora coach di Io Canto.

Precedentemente Alberto Urso era stato impegnato con Valentina Vernia, ma tra i due le cose non hanno funzionato e così il tenore siciliano e la fidanzata si sono lasciati e hanno preso strade differenti. Al momento, il cantante sarebbe single ma il condizionale è d’obbligo perché come dicevamo le voci su Benedetta Caretta non si placano.

Alberto Urso: è Benedetta Caretta la sua fidanzata?

In una intervista di qualche tempo fa, Alberto Urso aveva fatto intendere di non essere affatto ossessionato dall’idea dell’amore. “Al momento sono fidanzato solo con la musica. Come tante persone sogno anche io una famiglia e dei figli. Ma sono anche consapevole che la donna che sarà al mio fianco dovrà condividere con me l’amore per il mio lavoro”, le sue parole.

Da questo punto di vista un’appassionata come Benedetta Caretta lo capirebbe benissimo, ma resta da capire se al di là delle tante voci ci sia qualcosa di concreto dietro. Sia la coach di Io Canto che il tenore siciliano preferiscono mantenere un po’ di mistero sulla propria vita sentimentale e in fondo forse anche questo è un piccolo grande indizio che ci può dare un’idea su questa presunta relazione. Chissà, il tempo probabilmente ci darà una risposta più precisa…

