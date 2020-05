Alberto Urso e Gaia Gozzi fidanzati?/ Scoop ad Amici Speciali “Interesse unilaterale”

Pubblicità

Scoppiettante prima puntata di Amici Speciali che regala al pubblico anche un succulento scoop. I protagonisti sono “due paia di occhi azzurri” come fa notare Federica Gentile di Radio 105 in studio: Gaia Gozzi e Alberto Urso. Stando, infatti, a quanto raccontato dalla speaker radiofonica, durante un’intervista in radio, più volte gli occhi di Alberto si sarebbero posati su Gaia. “Mi è parso di capire che tutto ciò accada frequentemente”, ha sottolineato allora la Gentile. Imbarazzato, Alberto ha cercato di dissimulare e, in qualche modo, smentire lo scoop lanciato in diretta. A smentirlo però è arrivata Gaia, dichiarando “Siamo solo Amici”.

Alberto Urso “innamorato” di Gaia Gozzi: Maria De Filippi svela tutto

Tuttavia è stata proprio Gaia a mettere ulteriormente in imbarazzo Alberto Urso, svelando un altro retroscena. “C’è stato un periodo, all’inizio delle prove, che ogni due per tre veniva e bussava. Poi rimaneva impalato lì… Io allora dicevo che dovevo registrare e lui mi rispondeva ‘Ok, vengo tra 25 minuti’ e se ne andava!” racconta. “Dunque c’è qualcosa?” insiste allora Federica Gentile ad Amici Speciali, ma è poi Maria De Filippi a tagliare corto: “Diciamo che c’è un interesse ma è unilaterale”. Insomma, pare che Alberto abbia un debole (non ricambiato) per Gaia!



