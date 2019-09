Alberto Urso e Giordana Angi/ Sono loro i coach di Amici Celebrities

Alberto Urso e Giordana Angi saranno i coach di Amici Celebrities, la versione “vip” del talent show di successo condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker su Canale 5. Ecco svelata la sorpresa annunciata dal vincitore di Amici 2019 sul suo profilo Instagram; il tenore, infatti, aveva invitato tutti i fan a seguire la prima puntata di Temptation Island Vip scrivendo: “Questa sera non perdete la prima puntata di Temptation Island Vip perchè ci sarà una GRANDE sorpresa che mi riguarda! Provate ad indovinare… #temptationislandvip”. Ed è stato proprio così, visto che durante la puntata del reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi è andato in onda il quarto promo di “Amici Celebrities” con l’elenco dei 12 concorrenti in gara e l’annuncio dei due coach della squadra bianca e blu. I concorrenti, divisi in due squadre, saranno capitanati da Alberto Urso per la squadra blu e Giordana Angi per la squadra bianca.

E’ ufficialmente partito il countdown per la prima puntata di Amici Celebrities, la versione vip della scuola di ballo e canto più famosa d’Italia. Quest’anno Maria De Filippi ha pensato bene di puntare su una versione vip del talento show in partenza da martedì 24 settembre su Canale 5 con dodici concorrenti vip pronti a cimentarsi nel canto e non solo. Ecco i dodici vip di Amici: Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio, Martin Castrogiovanni, Cristina Donadio, Chiara Giordanoe Massimiliano Varrese. Accanto a loro i coach Alberto Urso e Giordana Angi. Si tratta di un ritorno a casa per il vincitore dell’ultima edizione della versione “nip” di Amici e la seconda classificata. I due cantanti non hanno mai nascosto di essere grandi amici e proprio quest’estate, insieme, hanno partecipato ad un evento a Portofino. “Che bello aver cantato a Portofino con la mia piccola” aveva scritto sui social Alberto a conferma di un’amicizia solida e molto apprezzata dal pubblico di Amici e non solo.

