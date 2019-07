Alberto Urso e Valentina Vernia/ Da Amici con amore? Le prove non mancano…

Alberto Urso è uno dei protagonisti della seconda puntata di “Battiti Live 2019“, la kermesse canora dell’estate condotto a Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri e organizzata da Radionorba. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un momento davvero magico grazie al successo e alla popolarità scoppiata dopo la partecipazione al talent televisivo di Canale 5. “Sono al top” scrive sotto una foto pubblicata su Instagram il vincitore di Amici in compagnia dell’amico Umberto Guadino, ex concorrente ballerino della scuola di Amici. “Una bella pizza in compagnia del mio fratellino” scrive il tenorino, ma la replica di Umberto non tarda ad arrivare: Mangia sempre! Non è cambiato di una virgola”.

Alberto Urso e Valentina Vernia: da Amici a Taormina

Intanto in queste ore il giovane vincitore di Amici 18 è finito nel mirino del gossip per via di una presunta storia d’amore con Valentina Vernia, ballerina ed ex collega di Amici di Maria De Filippi. I due sono stati paparazzati insieme a Taormina intenti a scambiarsi abbracci ed effusioni immortalate e pubblicate sulle pagine di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dalle foto pubblicate tra i due sembra essere scoppiata la passione: che sia nato un amore? Non solo, il settimanale di Alfonso Signorini parla anche di una terza incomoda: si tratterebbe di Emma Muscat, altro voto noto di Amici, anche se la cantante è felicemente fidanzata con Biondo. Possibile che tra Alberto e Valentina sia nato un amore? Al momento né il vincitore di Amici né la ballerina hanno confermato o smentito la cosa. Una cosa è certa: si preannuncia un’estate di fuoco per il neo vincitore di Amici di Maria De Filippi.

Alberto Urso: Solo è il primo album

Tralasciando il possibile nuovo amore, il momento d’oro di Alberto prosegue alla grande. A raccontarlo è stato il cantante in occasione di un’intervista rilasciata a ilgiorno.it: “noi eravamo all’oscuro di tutto quel che accadeva fuori dallo studio e io non me lo sarei mai aspettato di vincere”. Il tenore siciliano ha lavorato a lungo per realizzare il suo sogno come ha raccontato a ilgiorno.it: “ho studiato pianoforte jazz a Messina, più cinque anni di sax e cinque di batteria”. Il successo di Amici non l’ha cambiato di una virgola, anche se è oggi è uno dei cantanti più richiesti del momento e il suo primo album “Solo”, prodotto e arrangiato da Celso Valli e Pino Perris, ha già vinto tre dischi d’oro. Un meritato successo che Alberto Urso è pronto a portare anche dal vivo con un breve tour di due date previste per il 29 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Due date importanti, anche il tenore non nasconde di avere un grande sogno: ” Cantare in un teatro importante come La Scala”. Non solo, parlando di opere il ragazzo ha le idee chiare: “mi piacerebbe cantare “L’elisir d’amore” perché il ruolo di Nemorino si sposa bene con le mie caratteristiche di tenore leggero”.

“Sono cresciuto ascoltando Pavarotti, Domingo e Bocelli”

Parlando di futuro, Alberto Urso racconta di aver preso ispirazione da grandi nomi della musica lirica italiana ed internazionale: “sono cresciuto ascoltando Pavarotti, Domingo e Bocelli, ma pure Il Volo. Ho provato a rubare a tutti qualcosa”. Il vincitore di Amici 18 è convinto però di una cosa: ” se una persona insegue le proprie passioni con convinzione alla fine ce la fa”. Morandi direbbe “uno su mille ce la fa”, ma il tenore è convinto che per tutti ci sia un’occasione se ci si impegna con dedizione e passione. Una cosa è importante: “avere i piedi ben piantati a terra; quando in trasmissione un gigante dei palcoscenici come Vittorio Grigolo mi ha detto che gli sono arrivato dritto al cuore, non riuscivo a crederci”. Sogno nel cassetto? “Cantare con Elton John, Céline Dion, Sara Brightman”.



