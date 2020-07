Alberto Urso e Valentina Vernia sono tornati insieme?/ Un video scatena il gossip!

Ritorno di fiamma tra Alberto Urso e Valentina Vernia? È questo il gossip che circola nelle ultime ore e secondo il quale il tenore, vincitore dell’edizione di Amici dello scorso anno, e la ballerina conosciuto proprio all’interno della scuola di Canale 5 sarebbero tornati insieme. A lanciare il gossip è stato Amedeo Venza direttamente nelle sue storie su instagram. Qui ha infatti dichiarato che: “Alberto Urso e la ballerina Valentina Vernia sembra siano tornati insieme…”, una convinzione che nasce dopo aver scovato un indizio proprio sui social. Pare infatti che Valentina abbia pubblicato un tik tok in cui è sembrata essere a casa proprio dello’ex Alberto Urso. Ad insospettire ulteriormente il fatto che, poco dopo, il video sia stato però cancellato improvvisamente.

Alberto Urso e Valentina Vernia: è di nuovo amore?

Valentina Vernia potrebbe dunque aver volutamente cancellato il video a casa di Alberto Urso proprio per evitare che si scatenasse il gossip sulla coppia. D’altronde i due hanno sempre preferito tenere la loro relazione lontana dai riflettori e in pochissime occasioni hanno mostrato la loro quotidianità. Questo video ora rilancia però il gossip sui due ragazzi: che Alberto Urso e Valentina Vernia abbiano iniziato a frequentarsi nuovamente e in gran segreto? I due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi decideranno presto di annunciare a tutti che sono di nuovo una coppia? Non ci resta che seguire l’evoluzione di questa intricata storia d’amore…



