Alberto Urso “friendzonato” da Gaia Gozzi/ Ancora due di picche ad Amici Speciali

Maria De Filippi cala l’assist e Alberto Urso ci riprova. La scorsa settimana ad Amici Speciali è stato svelato un gossip: Alberto avrebbe perso la testa per Gaia Gozzi. La cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, non sembrerebbe però interessata a lui e, anzi, ha ammesso di considerarlo semplicemente un amico. Nulla di fatto, quindi, eppure sembra che Urso non si arrenda. Oggi è Maria De Filippi a stuzzicarlo subito dopo la prima esibizione di Gaia. La cantante indossa un abitino nero corto e scarpe rosse col tacco alto. La conduttrice gli chiede se l’abbia ascoltata e vista, Alberto ammette di sì e si complimenta. Maria vuole però accertarsi che l’abbia guardata davvero. La nasconde e gli chiede “Com’è vestita?” Alberto non si fa trovare impreparato e, imbarazzato, risponte correttamente.

Alberto Urso, nuovo due di picche da Gaia Gozzi ad Amici Speciali

Poi ecco l’intervento della giuria radiofonica che svela di aver trovato Alberto Urso abbastanza sottotono dopo il due di picche della scorsa settimana. “Diciamo che è stato friendzonato” annuncia Anna Pettinelli, che cerca di convincere Gaia Gozzi a ripensarci. “Un ragazzo di 20 anni che ha una voce così… io mi farei affascinare!” ammette la Pettinelli. Gaia però replica: “Ma è bravissimo e bellissimo… però siamo amici!” e via col secondo due di picche.



