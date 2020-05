Alberto Urso/ Gaia Gozzi ancora nei suoi pensieri? Quella dedica… (Amici Speciali)

Pubblicità

“Siete pronti per la puntata di stasera ?? Io sono appena arrivato in studio e sono carichissimo! a dopoo”. L’invito a non perdere la nuova puntata di Amici Speciali è di Alberto Urso che su Instagram ha voluto ricordare che questa sera, a partire dalle 21.30 circa, va in onda la seconda puntata del nuovo format. Nel corso della prima puntata ha portato sul palco per la prima volta il nuovo singolo, “Quando quando quando”, cover del celebre pezzo del ’62 di Tony Renis, realizzato in collaborazione con J-Ax e prodotto da Gabry Ponte. In merito, Urso ha ammesso: “Collaborare con questi due artisti formidabili è stato bellissimo, li ringrazio davvero entrambi. – e ancora – Avevo pensato di fare questa cover di Tony Renis, prodotta da Gabry Ponte. Ho chiesto allo zio Ax se gli andava di collaborare al pezzo e ha detto subito di sì. È un grande”, ha concluso il giovane tenore.

Alberto Urso, nuova dedica per Gaia Gozzi? I fan notato sul web…

La prima puntata di Amici Speciali ha però visto Alberto Urso protagonista anche per un gossip svelato proprio in diretta. Il cantante avrebbe infatti un debole per Gaia Gozzi, che ha tuttavia ammesso di vederlo solo come amico: “Siamo solo amici – ha esordito l’ultima vincitrice di Amici – ma c’è stato un periodo, all’inizio delle prove, che ogni due per tre veniva e bussava in saletta. Poi rimaneva impalato lì… Io allora dicevo che dovevo registrare e lui mi rispondeva: ‘Ok, vengo tra 25 minuti’ e se ne andava“, ha spiegato. Alberto ha cercato di dissimulare ma i fan sono convinti che sia ancora infatuato della bella Gaia. Per questo la frase “Ogni istante attenderò, fino a quando quando quando, d’improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me”, scritta sotto uno degli ultimi post e tratta dal suo ultimo brano/cover, è parso a tanti come una dedica alla cantante.



