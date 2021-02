Alberto Urso mette in crisi Deddy/ Scherzo ad Amici 2021 tra maglia rossa e…

Alberto Urso mette in crisi Deddy ad Amici 2021 con uno scherzo “cattivo”

Alberto Urso è il grande ospite della puntata di oggi di Amici 2021. Il bel campioncino di Maria de Filippi è noto non solo per la sua bella voce e per il suo bel canto, presto di nuovo in tutte le radio con il suo singolo Amarsi è un miracolo, ma anche per via del suo carattere, della sua solarità e la sua simpatia. E allora come ospitarlo se non per usarlo per uno scherzo? La vittima sarà uno dei cantanti più amati di questo primo scorcio di ventesima edizione ovvero Deddy. Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi, infatti, non solo Alberto Urso canterà il suo inedito ma, prima, andrà in scena in un rvm con uno scherzo cattivissimo ai danni di Deddy che, in questi giorni, è finito sotto accusa proprio per via dei suoi problemi di intonazione.

Deddy con la maglia rossa per colpa di Alberto Urso ma..

Deddy viene chiamato in sala ad Amici 2021 proprio per una prova di intonazione e con grande sorpresa si troverà davanti Alberto Urso pronto ad aiutarlo ma sulle note di Nessun dorma. In quel momento l’ex del talent di Maria de Filippi intonerà la parte finale e sembra che Deddy sarà chiamato a fare lo stesso ma con quale risultato e con quale atteggiamento? L’esilarante scherzo è destinato a fare il giro del web oggi soprattutto perché la prova fallirà e così Deddy si ritroverà con la maglia rossa con il rischio di uscire e lasciare la scuola ad un passo dal serale.



