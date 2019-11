Alberto Urso/ Prende il “volo” e sbarca nella prima serata (Tu si que vales)

Stasera, sabato 2 novembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Tu si que vales. Ospiti speciali della puntata Emma Marrone e il tenore Alberto Urso. Giudici del programma – come di consueto – troveremo: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, che formano il team vincente che avrà modo di valutare i concorrenti in gara anche attraverso la giuria popolare presente nello studio. Alla conduzione Belen Rodriguez con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Lo spettacolo del weekend della rete ammiraglia Mediaset (che sabato scorso ha segnato un nuovo record di ascolti con una share del 30% con oltre 5 milioni 300 mila spettatori) è capace in ogni puntata di offrire agli spettatori particolarissime performance di artisti di ogni età e provenienti da tutto il mondo. Oltre a questi, ci sarà in modo stasera, di ascoltare due talenti musicali come Emma e Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici e vocal coach della Squadra Blu di Amici Celebrities.

Alberto Urso “fresco” di pubblicazione sbarca a Tu si que vales

Proprio il 31 ottobre è uscito il secondo album di Alberto Urso. “Il sole ad est” è il suo titolo. “È come se dopo anni di sacrifici, vedessi il sole sorgere per me”, confida. “Ho ancora paura di definirlo “l’inizio della mia carriera”, ma questo periodo è di certo il più intenso e bello della mia vita”, aggiunge. Nello stesso anno è uscito “Solo”, l’album di debutto che aveva già segnato un ottimo esordio musicale. Il tenore torna nei negozi di musica con otto nuovi brani che includono il singolo apripista “E poi ti penti”, scritto per lui da Kekko Silvestre dei Modà. Il leader del celebre gruppo musicale ha scritto anche altri due brani per lui. Altri due inediti portano la firma di Ermal Meta. Tra gli altri autori anche Giordana Angi e Federica Camba, ma pure Briga che per lui ha scritto “L’oro del mondo”. E proprio sull’ex di Amici con un passato nel rap svela: “È un primo passo verso un’idea di canto senza barriere. Chissà se un giorno potrò realizzare un disco scritto tutto da dei rapper. Difendo la meraviglia del canto lirico, ma non pongo limiti all’immaginazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA