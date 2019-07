Alberto Urso/ “Sogni nel cassetto? Sanremo è meraviglioso” (Battiti Live)

Alberto Urso è uno degli ospiti del nuovo appuntamento di Battiti Live 2019, la kermesse canora dell’estate 2019 condotta con grande successo da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Tra i protagonisti della quarta puntata anche il tenore siciliano vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso con il primo album “Solo” ai vertici della classifica dei dischi più venduti. Il vincitore di Amici è indubbiamente uno dei protagonisti dell’estate 2019, non solo per il successo del suo primo album, ma anche per la sua storia d’amore con Valentina Vernia, ex ballerina del programma. I due, infatti, dopo essere usciti allo scoperto sono inseparabili e hanno deciso di trascorrere buona parte dell’estate insieme per la gioia dei fan.

Alberto Urso e la vittoria ad Amici di Maria De Filippi

Il cantante lirico è stato il vincitore annunciato della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent televisivo condotto con grandissimo successo da Maria De Filippi su Canale 5. Alberto Urso alla fine l’ha spuntata da Giordana Angi, cantautrice che ha scritto brani per artisti del calibro di Tiziano Ferro. Parlando proprio dell’esperienza di Amici, il cantante ha dichiarato a Veronasera: “è stata un’esperienza unica, che mi ha aiutato a crescere moltissimo, sia a livello personale che artistico, mi ha regalato veramente tanto! Ad Amici ho capito che bisogna avere pazienza, studiare e stare sempre con i piedi per terra. Io personalmente mi sento solo all’inizio, devo continuare a crescere e a fare le mie esperienze”. Il cantante non credeva minimamente di poter vincere il programma: “quando siamo nella scuola, non sappiamo nulla di quello che succede fuori, quindi non si percepisce e non si può ipotizzare nessun risultato. Sentivo che il pubblico mi voleva bene, ma come voleva bene ai miei compagni. Il livello di tutti era altissimo, quindi non mi aspettavo di vincere”.

Alberto Urso: “la lirica è un genere trascurato”

La vittoria di Alberto Urso ad Amici di Maria De Filippi ha sicuramente segnato un cambio di rotta per il programma che ha visto trionfare nel corso delle precedenti edizioni talenti del calibro di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Per questo motivo il trionfo di un cantante lirico rappresenta sicuramente una bella novità. “La lirica è sicuramente un genere trascurato” – ha dichiarato Alberto – “Amici è un programma dedicato ai ragazzi, quindi il mio genere poteva essere “pericoloso”. Ma la scommessa che ha fatto Maria è stata proprio quella di avvicinare i giovani alla lirica. Per fare questo ho cercato di essere versatile, spaziando in diversi generi, questa diciamo è stata la chiave vincente che Maria ha trovato per me!”. Parlando dei progetti futuri, Alberto sarà impegnato in un tour nei teatri che lo porteranno ad esibirsi a Roma, Milano, Bari, Torino, Firenze e Bologna. Sogni nel cassetto? “Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno, ma per ora non ho ancora programmi”.





