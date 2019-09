Alberto Urso, sorpresa in arrivo a Temptation Island Vip/ Di cosa si tratta?

Alberto Urso, il vincitore di Amici di Maria De Filippi, pubblica un breve post su Instagram in cui annuncia ai fan di seguire la prima puntata di Temptation Island Vip. Come mai? Semplice, il cantante rivela che sarà protagonista di una sorpresa, senza però precisare di cosa si tratta. ” Questa sera non perdete la prima puntata di Temptation Island Vip perchè ci sarà una GRANDE sorpresa che mi riguarda! Provate ad indovinare… #temptationislandvip” scrive nella didascalia il cantante a poche ore dall’inizio della prima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Immediata la reazione dei fan: “grazie tesoro che me lo hai ricordato” scrive un utente, mentre un altro domanda “sei un tentatore?”.

Alberto Urso, sorpresa a Temptation Island Vip

Non è chiaro cosa farà Alberto Urso durante la prima puntata di Temptation Island Vip, ma sicuramente la notizia ha allarmato i tantissimi fan del vincitore di Amici di Maria De Filippi curiosi di scoprire cosa fare il loro beniamino. Intanto sempre sui social alcune settimana fa il cantante aveva condiviso con i suoi fan la gioia per questo momento di grande successo ringraziandoli di tutto. “Ogni tanto mi fermo e penso… non ci sono parole per descrivere tutto quello che fate per me! Grazie grazie grazie per tutto il sostegno e la forza che mi date. Vi voglio bene!”, queste le parole che il tenore ha dedicato ai suoi fan che sin dall’inizio della sua avventura all’interno del programma Amici di Maria De Filippi non l’hanno mai abbandonato. Al momento il cantante è impegnato nella promozione del primo disco “Solo” e prossimamente di un tour che lo vedrà protagonista a Roma e Milano. Nonostante i tantissimi impegni, il vincitore di Amici ha preannunciato anche i prossimi progetti: un nuovo disco di inediti, che sicuramente renderà felici i tantissimi fan!

