Alberto Urso staffetta con Annalisa/ A Sanremo duetto con Giordana Angi? (Amici Celebrities)

Alberto Urso è stato fra i grandi assenti della scorsa puntata di Amici Celebrities, ma non si tratta di un imprevisto. Il coach della squadra dei Blu infatti è impegnato con il suo tour e purtroppo non ha potuto partecipare alla competizione fra i concorrenti. Il suo posto però è stato preso per l’occasione da Annalisa, che è riuscita in modo magistrale a raccogliere il testimone. Il live che si è tenuto a Milano nei giorni scorsi è stato degno di nota e l’artista ha voluto ringraziare tutti i fan per averlo seguito anche in questa nuova avventura. “Un concerto stupendo, sono ancora pieno di adrenalina e amore“, scrive sia in italiano che in inglese. Fra i commenti invece è impossibile non notare una frase di una delle Dame di Uomini e Donne più conosciute e contestate: Gemma Galgani. “Ti aspettiamo a Torino“, scrive con cuoricino e razzi. Clicca qui per guardare il post di Alberto Urso. Un bel successo intanto per Alberto, che ha già fatto parlare di sé in occasione della tappa di debutto che si è tenuta a Roma. In quest’ultima occasione fra il pubblico si è presentata anche Maria De Filippi, sottolinea TgCom24, pronta per applaudire quel sold out tutto meritato.

Alberto Urso e la polemica su Domenica In:”Non nego che sarebbe stato bello esserci per Mara”

Ancora tutto da chiarire il motivo per cui Alberto Urso non sia riuscito ad intervenire a Domenica In. La notizia ha iniziato a diffondersi sul web da diversi giorni e ora è il coach dei Blu di Amici Celebrities a dire la sua in merito all’occasione mancata. “Non so davvero cosa sia successo, davvero. Però non nego che sarebbe stato bello esserci per Mara. Peccato“, rivela a FqMagazine, senza dare la possibilità ai fan che cosa stia succedendo all’interno della Rai e in particolar modo nel dietro le quinte del salotto di Mara Venier. Alberto nel frattempo è ancora impegnato a pensare al futuro, fra cui la possibilità persino di arrivare a salire sul palco del Festival di Sanremo. “Non si sa ancora nulla, spero di andarci“, sottolinea senza dare alcuna anticipazione in merito. Il suo sogno? Portare Giordana Angi con sé anche in questa nuova e possibile avventura. Amici Celebrities tra l’altro gli sta regalando emozioni importanti e inaspettate. Merito dell’atmosfera rilassata, dell’aria leggera che si respira fra le mura della scuola. Senza dimenticare quel senso di sana competizione, utile perché i concorrenti possano affrontarsi fra canti e balli.

