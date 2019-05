Alberto Urso, video “Accanto a te”/ Il brano del vincitore di Amici 18 su Canale 5

Stasera, in prima serata su Canale 5 alle 21:35, andrà in onda il video musicale “Accanto a te”, brano del vincitore di Amici Alberto Urso. Il singolo è tratto dall’album Solo, che è quello d’esordio per il cantante. Il video, diretto da Gaetano Morbioli, è stato girato alle OZ Officine Zero. Si tratta di quelle che una volta erano delle officine di manutenzione ferroviaria, oggi gestite da giovani artigiani. Ritornando al brano, Alberto racconta una bellissima storia d’amore fatta di speranza e ricordi. Il video ruota, naturalmente, su Alberto e su una ragazza dai lunghi capelli rossi intenta a suonare un pianoforte a coda in attesa che l’ultimo vincitore di Amici si sieda accanto a lei. Il testo del brano e’ scritto da Alberto Urso con la collaborazione della seconda classificata di Amici, Giordana Angi, e del maestro Pino Perris.

ALBERTO URSO, IL SUO PRIMO ALBUM È “SOLO”

Il 9 maggio Alberto Urso ha pubblicato con la major Universal Music Italy il suo primo disco intitolato “Solo ”. L’album contiene 9 inediti e 2 cover, precisamente Guarda che Luna di Fred Buscaglione feat. Arisa e “Adesso tu” di Eros Ramazzotti. Ricordiamo, infine, che Alberto Urso, vincitore di Amici 18, ha solo 21 anni e viene da Messina. Con la sua voce da tenore ha conquistato, professori e pubblico del talent di Canale 5, assicurandosi un vero e proprio trionfo. La passione per la musica è nata fin da ragazzino, tanto da portarlo a partecipare, all’età di dodici anni, al programma Ti Lascio Una Canzone. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Inoltre suona il pianoforte, il sax e la batteria. Ultime curiosità su di lui, ha un tatuaggio che raffigura lo spartito di “O Sole Mio” ed Euterpe, musa della musica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA