Alberto Urso/ Video, il tenore che prova a conquistare l’Italia (Seat Music Awards)

Alberto Urso sarà tra i numerosi protagonisti della tredicesima edizione dei Seat Music Awards. L’evento, che per la prima volta sarà pubblicizzato dal marchio automobilistico spagnolo, vedrà esibirsi anche il 21enne originario di Messina, che metterà in evidenza la sua forte vena tenorile e non solo. Durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, da lui vinta sbaragliando una forte concorrenza, Alberto ha mostrato una certa attitudine anche nei confronti della musica pop. Tutto ciò grazie ad una voce sopraffina, in grado di adattarsi a qualsiasi genere di brano senza alcun tipo di difficoltà e preclusione. Molto probabilmente, il ragazzo siciliano presenterà il suo pezzo Accanto a te, singolo di lancio del suo primo album Solo. Si tratta di una canzone pop che Urso riesce ad arricchire con la sua impronta lirica, che lui stesso ha dichiarato di non voler assolutamente abbandonare.

Alberto Urso, Seat Music Awards: una fase di grande crescita

Alberto Urso, ospite al Seat Music Awards, sta vivendo una fase di grande ascesa musicale grazie alla sua recente partecipazione alla diciottesima edizione di Amici, da lui vinta. Il giovane sta girando per i centri commerciali italiani, raccogliendo ovunque consensi da parte del pubblico giovane e non. Nel corso dell’ultima settimana, Alberto è salito al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, proprio grazie ai suoi numerosi instore di presentazione. Dietro di lui, è piazzata l’altra concorrente del talent show di Maria De Filippi Giordana Angi. Lui ha sottolineato l’ottimo rapporto che è riuscito a stringere con lei durante i vari mesi di permanenza all’interno della scuola di spettacolo più famosa a livello nazionale. Tuttavia, ha riferito di non aver ancora pensato a realizzare un duetto con lei. Nel frattempo, Alberto ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di smettere di studiare e perfezionare la propria tecnica, che già oggi sembra di ottimo livello. Ovviamente, per Alberto Urso si tratta della prima esperienza in assoluto al Seat Music Awards, kermesse canora che si terrà il 4 e il 5 giugno all’Arena di Verona e che sarà trasmessa su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

