Alberto Zaccheroni: “Sono vivo per miracolo”/ “Ora camminare è una necessità”

ALBERTO ZACCHERONI RACCONTA L’INCIDENTE: “SONO VIVO PER MIRACOLO”

Alberto Zaccheroni, in una intervista concessa al Corriere della Sera, ha raccontato per la prima volta il grave incidente domestico di cui l’allenatore romagnolo è rimasto vittima il 10 febbraio scorso e per il quale ha seriamente rischiato di morire: “Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale. Dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla”, sono le parole di Alberto Zaccheroni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA/ Diretta tv: c’è il ballottaggio Matic-Bove

Il trauma cranico riportato in questo incidente in casa fu davvero grave e Alberto Zaccheroni ne è perfettamente consapevole: “Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno – afferma con grande schiettezza nell’intervista per il Corsera -. La botta è stata tremenda, il grande sollievo è non aver riportato danni cerebrali”. Di quel pomeriggio, Alberto Zaccheroni sa so solo quello che gli ha raccontato sua moglie che era con lui in casa a Cesenatico: “Lei era al piano terra, io stavo verosimilmente scendendo le scale e sono scivolato. Sono ruzzolato per otto-dieci gradini. Lei è accorsa perché ha sentito le mie urla. Avevo battuto la testa, può immaginare il suo spavento”.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA/ Diretta tv: ci sarà spazio per l'ex Gosens?

ALBERTO ZACCHERONI E IL DESIDERIO DI “RIPRENDERE IN MANO LA MIA VITA”

Alberto Zaccheroni può solo raccontare la vicenda come se fosse in terza persona, perché naturalmente non ha alcun ricordo di quanto successo quel 10 febbraio che gli poteva essere fatale: “È stato necessario l’intervento per ridurre l’emorragia. Ho una grossa cicatrice sulla testa a ricordarmelo. Mi avevano intubato, avevo il sondino”. La gratitudine è evidente nelle parole dell’allenatore per tutti coloro che lo hanno aiutato in questi mesi: “Devo ringraziare i medici e tutto il personale dei due istituti che mi hanno seguito. Sono stati straordinari”.

Perugia-Benevento, aperta inchiesta sul terzo gol umbro/ Ipotesi di illecito sportivo

Il 2023 doveva essere un anno particolare per Alberto Zaccheroni per un compleanno a cifra tonda, infatti il 1° aprile l’ex allenatore di (tra le altre) Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus ha compiuto 70 anni. Più che un’occasione di festa, c’è un desiderio di tornare a una vita più normale possibile: “Sono consapevole di aver rischiato di non arrivarci vivo. Quel giorno non pensavo ai 70 anni, ero concentrato sul recupero. Voglio riprendere in mano la mia vita, devo riuscire a tornare in possesso della quotidianità. Se prima camminare era un hobby, adesso è una necessità”, ha concluso Alberto Zaccheroni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA