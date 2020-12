Alberto Zangrillo: “Lascio la Tv”/ Annuncio a La Confessione: “Mi dedico ai malati”

Ospite a La Confessione, programma del Nove condotto da Peter Gomez, Alberto Zangrillo ha annunciato di non voler più presenziare alle trasmissioni tv. Finora il primario di Rianimazione dell’Ospedale San Raffaele è stato uno dei volti più presenti e autorevoli che in Tv hanno illustrato la situazione sanitaria italiana durante la pandemia. D’ora in poi, Zangrillo vuole però dedicarsi unicamente all’attività clinica. È per questo che quella di ieri sera a La Confessione è stata la sua ultima apparizione in Tv. “In questi mesi ho capito che sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera o davanti a una scrivania domestica. – ha comunicato il primario – Quindi lascio questo posto, lascio lo spazio agli altri che sono più bravi di me a comunicare e mi dimentico di tutti e invece non mi voglio dimenticare dei miei malati“.

Alberto Zangrillo lascia la Tv, prima però una frecciatina…

Negli ultimi tempi le apparizioni di Zangrillo in Tv erano effettivamente già diminuite. Prima di dire addio alla Tv, memore delle polemiche che lo hanno coinvolto negli scorsi mesi, il primario ha voluto però levare qualche sassolino dalla scarpa. Ha così dichiarato: “Di questi giorni sono alcune classifiche di cui non tengo conto, che però fanno vedere come coloro che quotidianamente, e anche più volte al giorno, compaiono sugli schermi, poi curano poco l’obiettività scientifica e la meritocrazia, quello su cui tutti noi dovremmo basare i nostri ragionamenti…“. Una chiara frecciatina, questa di Zangrillo, ad alcuni colleghi.



