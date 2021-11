Alberto Zangrillo nuovo presidente del Genoa/ Ufficiale: il club è di 777 Partners

È giunta ufficialmente al termine l’era Preziosi: a partire da oggi il Genoa è di proprietà di 777 Partners, il nuovo presidente è Alberto Zangrillo. Nel pomeriggio è arrivata la firma del closing che ha ratificato il passaggio di proprietà: presenti lo stesso Preziosi, Andres Blazquez in rappresentanza del fondo americano e il primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all’ospedale San Raffaele di Milano.

GALLI “NON SARÀ NATALE 'A TAMPONE'”/ “Più sereni ma no riunioni famigliari esagerate”

“È stato definito oggi il closing per la cessione del Genoa CFC. La holding 777 Partners è la nuova proprietaria del club più antico del calcio italiano. Il Professor Alberto Zangrillo ha fatto il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione del Club ed è il nuovo Presidente”: questa la nota ufficiale diramata dal club ligure.

Bassetti: “No Vax? Beoti e cretini”/ “Non si può non curarli, ma mi fanno arrabbiare”

GENOA, ALBERTO ZANGRILLO NUOVO PRESIDENTE

Enrico Preziosi lascia il Genoa dopo 18 anni da presidente: un’avventura tra alti e bassi, contraddistinta del resto con il rapporto altalenante con la tifoseria rossoblu. Ora per il Grifone si apre un nuovo capitolo di storia, legato al fondo americano e a prospettive rosee. Alberto Zangrillo sarà il nuovo presidente, ma le prime novità in casa ligure sono già arrivate negli scorsi giorni: pensiamo al cambio in panchina, con l’esonero di Davide Ballardini e l’arrivo a sorpresa dell’ucraino Shevchenko. Attese le prime dichiarazioni da presidente rossoblu Alberto Zangrillo, ma non solo: i tifosi si aspettano i primi fatti in ottica calciomercato…

LEGGI ANCHE:

Obbligo vaccinale covid non è più tabù/ Appelli degli esperti: cosa potrebbe accadere

© RIPRODUZIONE RISERVATA