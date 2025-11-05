È stata disposta l'autopsia sul corpo di Alberto Zordan: il maratoneta morto a Verona pochi giorni dopo la compagna di squadra Anna Zilio

Hanno deciso di vederci chiaro per fugare ogni possibile dubbio i parenti di Alberto Zordan, maratoneta 48enne in perfetta forma che è stato trovato morto pochi giorni fa nel letto della sua abitazione a Verona: un caso – si potrebbe pensare – come molti altri ne accadono (purtroppo) quotidianamente, ma che assume una certa aura di mistero se si considera che solamente pochi giorni prima – lo scorso 13 ottobre – è stata trovata morta nello stesso modo anche Anna Zilio, maratoneta compagna di squadra di Alberto Zordan.

Partendo proprio da Alberto Zordan, è utile ricordare che secondo le informazioni che abbiamo attualmente a disposizione la sua morte risalirebbe alla notte tra l’1 e il 2 novembre: il corpo del maratoneta è stato trovato senza vita sul letto all’interno della sua abitazione per ragioni che non sono ancora state chiarite; fermo restando che il 48enne era descritto da tutti come un uomo estremamente attento alla salute, piuttosto in forma e – secondo alcuni recenti esami medici – senza alcun problema cardiaco.

La morte di Alberto Zordan e il misterioso decesso della collega Anna Zilio: per entrambi è stata disposta l’autopsia

Al di là del già misterioso decesso di Alberto Zordan, ad alimentare i dubbi della famiglia del maratoneta è il caso del tutto identico di Anna Zilio: lei è stata trovata morta, infatti, il 13 ottobre per quello che è stato definito come un “malore improvviso“, nuovamente all’interno della sua abitazione sul letto; descritta anche lei come una persona in perfetta salute e con alcuni tempi record nelle gare podistiche regionali.

Il collegamento tra Alberto Zordan e Anna Zilio – per ora – sembra essere solamente quello del Team Km Sport, ovvero la squadra di maratoneti di cui entrambi facevano parte e tra le file della quale si sono (probabilmente) conosciuti: già dopo la sua morte i genitori di Zilio avevano chiesto l’esame autoptico per capire la causa del decesso, ma per ora non sono ancora stati resi noti i risultati; mentre la stessa decisione hanno preso anche i parenti di Zordan, intenzionati – appunto – a capire cosa gli sia successo.

