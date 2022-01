Albina Fabi e Valeria Esposito, compagna ed ex moglie Salemme/ Due grandi amori

Albina Fabi e Valeria Esposito sono la la compagna ed ex moglie di Vincenzo Salemme. Il regista e attore partenopeo è stato sposato per diversi anni con Valeria Esposito. Un amore importante tra i due che si sono conosciuti più di 40 anni fa in occasione della Festa dell’Unità di Napoli dove il regista partecipava essendo iscritto al Partito comunista italiano. Salemme si trovava alla Festa dell’Unità di Napoli per motivi di lavoro, mentre Valeria lavorava nell’organizzazione. Sta di fatto che tra i due è scattata una fortissima simpatia che li ha portati a conoscersi e frequentarsi fino alla decisione di sposarsi.

Nemmeno la differenza di età è stato un problema tra i due, visto che Valeria Esposito e Vincenzo Salemme sono diventati marito e moglie. Un matrimonio felice, anche se la coppia non ha mai deciso di allargare la famiglia. Nessun figlio, infatti, è nato dalla loro unione anche se il comico partenopeo non ha mai fatto mistero del desiderio di diventare padre. Dopo diversi anni di matrimonio però la coppia ha deciso di lasciarsi prendendo così due strade differenti dal punto di vista affettivo, visto che dal punto di vista lavorativo continuano a collaborare insieme.

Vincenzo Salemme e la compagna Albina Fabi: è nato l’amore

Dopo la fine del matrimonio Valeria Esposito, Vincenzo Salemme ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Albina Fabi, costumista incontrate dietro le quinte di Tale e quale show dove ha ricoperto il ruolo di giurato. Sulla nuova compagna del popolare comico, regista e attore napoletano si conosce davvero poco; Salemme, infatti, ha sempre mantenuto un profilo basso e molto riservato sulla sua vita privata rilasciando pochissime dichiarazioni alla stampa e ai media. Non è dato sapere di più sulla sua nuova storia d’amore, ma a quanto pare tra i due è nato un bellissimo sentimento!

