Albina Verderame, mamma dopo trapianto di utero/ “Un sogno, la bimba sta bene”

A settembre a Catania è nata una bimba dei miracoli, una creatura partorita da una donna che ha subito il trapianto di utero, Albina Verderame. Oggi la neo mamma e il neo papà sono stati ospiti del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Io sto bene e la bimba è qui dietro di me”, ha esordito Albina dall’ospedale, mentre il compagno Giovanni Ferranti, ha aggiunto: “Ero al corrente della mancanza di utero, ne sapevo già dal fidanzamento. La realizzazione di un sogno – ha spiegato ancora il neo papà rispetto alla nascita della figlia – ma dobbiamo ringraziare i medici, l’equipe e le donazioni, fondamentali non solo per questo caso ma anche per altri organi come il cuore, i polmoni…”. Quindi ha ripreso la parola la mamma: “Un’emozione indescrivibile”.

La donatrice si chiamava Alessandra: “Il suo nome l’abbiamo saputo tramite Facebook – ha spiegato il padre – loro ci hanno contattati venendo a sapere di noi dai giornali”. Alla fine la coppia ha deciso di chiamare la propria bimba proprio Alessandra. “Non ci sono parole per descrivere quello che vorrei dire, solo grazie, è gratitudine pura”, ha proseguito la neo mamma Albina Verderame: “E’ stato emozionante poter vedere mia figlia, quando l’ho vista stavo svenendo dall’emozione. All’inizio stavamo pensando all’adozione, avevamo già tutte le carte ma comunque la teniamo in considerazione”.

ALBINA VERDERAME, MAMMA DOPO TRAPIANTO DI UTERO: IL COMMENTO DEL PROF CHE L’HA OPERATA

Il professor Paolo Scollo direttore di ginecologia dell’ospedale di Catania, ospite anch’egli de I Fatti Vostri, ha aggiunto: “La bimba sta bene, è fuori pericolo, rimane in terapia semi-intensiva per qualche giorno ancora, poi potrà andare a casa. Quello di Albina Verderame non è il primo caso di trapianto di utero in Italia. Però è stato fatto in un momento particolare, quello del covid, quando sono stati fatti solo 3 trapianti in tutto il mondo. E’ un trapianto particolare, viene fatto da donatore vivente o da cadavere, noi possiamo autorizzarlo solo su morte cerebrale in quanto è ancora sperimentale”.

Di nuovo il papà: “A mia figlia racconteremo tutto. Io ho sognato questo momento dall’inizio, è stato un percorso duro e travagliato”. Poi Albina Verderame ha concluso: “Un secondo parto? Lo teniamo in considerazione. Il Natale sarà speciale”.











